Прием заявок на Всероссийский конкурс социальной рекламы начался в Карелии

В Карелии начался прием заявок на VII Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд». Об этом сообщает республиканское Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту.

В этом году главная тема конкурса – «Экология» – направлена на популяризацию Года экологии. Мероприятие предоставляет возможность молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их решения.

Конкурс проводится по двум номинациям – «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик».

Приём работ осуществляется на официальном сайте мероприятия до 29 сентября.