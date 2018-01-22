«Преступление и наказание», «Игра престолов» и «Шантарам» вошли в топ-10 читаемых книг у карельских заключенных

УФСИН Карелии назвало топ-10 самых читаемых книг среди заключенных. В списке есть как классическая литература, так и современные популярные произведения:
— Федор Достоевский. «Преступление и наказание»,
— Николай Гоголь. «Вий»,
— Лев Толстой. «Война и мир»,
— Александр Тимонников. «Грозовые ворота»,
— Юрий Корчевский. «Качай маятник». Особист из будущего» (сборник),
— Виктор Гюго. «Собор Парижской Богоматери»,
— Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари»,
— Грегори Девид Робертс. «Шантарам»,
— Джорш Р.Р. Мартин. «Игра Престолов»,
— Дмитрий Глуховский. «Метро 2033».
В пресс-службе республиканского УФСИН отмечают, что библиотечный фонд исправительных учреждений составляет более 25 тысяч книг и изданий периодической печати.
– Возможность читать хорошие книги очень важна для осужденных всех возрастов. В местах лишения свободы книга действительно может стать близким другом, наставником, советчиком и даже учителем, – сообщают в пресс-службе службы исполнения наказаний.