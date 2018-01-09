Преображенская церковь на острове Кижи вошла в число красивейших храмов мира

Храм Преображения Господня на острове Кижи в Карелии признали одним из самых красивых в мире. В рейтинге, подготовленном экспертами британской газеты The Telegraph, он занял 13-е место, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Кижи».

Кроме карельской святыни в рейтинг вошли еще два российских храма: церковь Димитрия на Крови в Угличе (18-е место) и знаменитый храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге (23-е место).

Самой красивой британские эксперты назвали церковь Лас-Ладжас в Колумбии. Она построена на высоте 100 метров внутри каньона реки Гуатары. В тройке лидеров — норвежский храм Боргунда 1180 года постройки и церковь Вифлеема в Иране.

Также в топ-23 вошли Троицкая церковь Гергети XIV века в Грузии, часовня Королевского колледжа в Кембридже, русская православная церковь Марии Магдалины в Иерусалиме, Саграда Фамилия в Барселоне, Сент-Шапель в Париже и другие.