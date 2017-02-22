Премьера фильма «Высота 168,5» прошла в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске прошла премьера нового документального фильма «Высота 168,5» рассказывающего об обороне столицы Карелии в 1941 году.

Фильм о подвиге советских солдат основан на документальных источниках центрального архива Министерства Обороны России, Национального архива Карелии, архива Военного музея Финляндии, и результатах работы поискового движения «Эстафета поколений».

На премьеру пригласили школьников, студентов и ветеранов. К собравшимся обратилась заместитель премьер-министра Карелии Валентина Улич:

– Наша задача сейчас вместе с всем обществом сохранять память о тех, кто ценой своей жизни уже защитил отечество. Сейчас такое время отечество тоже нуждается в защите. Уже пятый год неравнодушных людей объединяет проект «Человек и война». Та страшная военная машина, которая уничтожает на своем пути все живое, уничтожает саму жизнь, а маленький человек, который волей, мужеством и отвагой побеждает эту машину. И наш святой долг помнить о таких людях. Content goes here

Александр Анишин, председатель фонда «Эстафета поколений»: – Петрозаводск трижды подавал заявку на звание города воинской славы. Я считаю, что в этом огромная заслуга «Эстафеты поколений». Все знали, что вроде как где-то была война, но никто не знал, где точно. Мы считаем, что высота 168,5 — это наша Брестская крепость, и мы должны об этом знать и этим гордиться. Мы ведь так много не знаем про нашу Карелию — например про самолет Николая Белого. А ведь он 1 июля 1944 года повторил подвиг Николая Гастелло. Его когда подбили, он не стал пытаться посадить машину или выпрыгнуть с парашютом, а направил горящий самолет в колонну вражеской техники. Благодаря таким людям мы и можем сидеть в этом зале и жить полной жизнью.

Подготовкой фильма занималась творческая группа, в состав которой вошли сотрудники Нацархива Карелии и поисковики фонда «Эстафета поколений». Консультантами выступили ведущие историки Карелии. В фильм вошли сцены реконструкции боев на высоте 168,5 и мемориальном комплексе «Курган Славы» у поселке Виллагора. Съемки фильма проходили осенью 2016 года.

Высота 168,5 у поселка Пряжа — это первый рубеж обороны города Петрозаводска, где воины 313-й стрелковой Петрозаводской дивизии ценой своих жизней сдерживали наступление финских захватчиков на Петрозаводск.

Торжественное открытие памятного места «Высота 168,5» прошло в мае 2016 года. Высоту обнаружили и поисковые отряды «Эстафеты поколений» в 2011 году. На протяжении пяти лет здесь велись работы по поиску и захоронению останков более 200 воинов, разминирование местности, благоустройство прилегающей территории.