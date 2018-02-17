Подведены итоги конкурса на лучшую скульптуру Гипербореи

В первый день празднования Гипербореи строгое жюри оценило лучшие скульптурные группы.

В номинации «Большой куб» лучшим признано изваяние «Добрый пастырь» петрозаводского автора.

На втором месте скульптура «Мгновение в луче света» авторов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Третье место досталось опять столице Карелии за «Не хочу синицу, поймаю жар-птицу»

Победители получили соответственно по 25, 20 и 15 тысяч рублей.

В номинации «Лед» на первом месте совместная работа петербургского и петрозаводского мастеров «Микромир»

Второе место заняла композиция «Напишу портрет любой» петрозаводского и олонецкого авторов. На третьем — работа мастеров из Чехова и Сергиева Посада «Щелкунчик»

Помимо ценных призов все участники были награждены тостерами.

Праздничный день завершился фейерверком