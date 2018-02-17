Подведены итоги конкурса на лучшую скульптуру Гипербореи

В воскресенье организаторы приглашают жителей и гостей Карелии на Масленницу.

В первый день празднования Гипербореи строгое жюри оценило лучшие скульптурные группы.

В номинации «Большой куб» лучшим признано изваяние «Добрый пастырь» петрозаводского автора.

Гиперборея

«Добрый пастырь». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин


На втором месте скульптура «Мгновение в луче света» авторов из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Мгновение в луче света". Фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин

«Мгновение в луче света». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

Третье место досталось опять столице Карелии за «Не хочу синицу, поймаю жар-птицу»

"Не хочу синицу, поймаю жар-птицу" Фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин

«Не хочу синицу, поймаю жар-птицу» Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

Победители получили соответственно по 25, 20 и 15 тысяч рублей.

В номинации «Лед» на первом месте совместная работа петербургского и петрозаводского мастеров «Микромир»

"Микромир". Фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин

«Микромир». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

Второе место заняла композиция «Напишу портрет любой» петрозаводского и олонецкого авторов. На третьем — работа мастеров из Чехова и Сергиева Посада «Щелкунчик»

Помимо ценных призов все участники были награждены тостерами.

Праздничный день завершился фейерверком

Фейерверк. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин
Фейерверк. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин
Фейерверк. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин
Фейерверк. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин
Фейерверк. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин
Фейерверк. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин
Фейерверк. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин
Фейерверк. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

 

Культура   /   , ,
Абзац