Подъемник для инвалидов-колясочников планируют устроить в новом храме на Кукковке

Храм Казанской иконы Божьей Матери, который строят в Петрозаводске на пересечении Торнева и Ровио, будет оборудован для маломобильных граждан. Соответствующие изменения внесли в проект, который архитектор Андрей Гречкин представил членам градостроительного совета.

В церкви будет подъемник для инвалидов-колясочников, для этого авторы проекта увеличили площадь крыльца. Кроме того, два из 12 мест на парковке также будет отведено для людей с ограниченными возможностями.

В новом в проекте изменилась колокольня: она будет встроена в верхний купол, подняться на нее можно будет по винтовой лестнице сначала в здании, а потом по внешней стороне храма.

— Церковь, как и любой православный храм, должна быть в светлых тонах, — рассказал Андрей Гречкин. – В нашем случае штукатурка будет покрашена в белый цвет, кровля — из вороненого железа. Цоколь будет выполнен в белом камне, возможно, в мраморе, колонны планируются к исполнению либо в камне, либо в кирпиче со штукатуркой.

Члены градостроительного совета одобрили вариант проекта и рекомендовали вести работу с учетом высказанных пожеланий. Сама церковь между тем построена уже наполовину.