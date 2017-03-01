Петрозаводская консерватория не получает финансирование с января

Петрозаводская государственная консерватория до сих пор не получила финансирование на 2017 год, хотя обычно оно приходит в конце января. Об этом «Республике» рассказал ректор образовательной организации Владимир Соловьев.

Ранее «Би-би-си» сообщила, что часть сотрудников московской и петербургской консерваторий не получают зарплаты с января. В Министерстве культуры, которому подведомственны подобные учреждения, заявили, что задержка связана с техническими проблемами в системе «электронного бюджета».

По словам Соловьева, сотрудники Петрозаводской консерватории полностью получили зарплату за январь, а также авансовую часть за февраль. Руководство вуза ждет денег от Минкультуры, чтобы заплатить основную часть жалования за февраль. По сведениям ректора, средства придут до конца недели.

— Расчет в бухгалтерии уже сделан. Как только деньги к нам поступят, мы перечислим их сотрудникам, — отметил он.

По данным «Интерфакса», Министерство культуры пообещало решить проблему в ближайшее время. Задержку в ведомстве оправдывают тем, что в системе «электронного бюджета» оно стало пилотной площадкой.