Петрозаводская группа «Громыка» с успехом выступила в Польше и Беларуси

Карельский музыкальный коллектив «Громыка» с успехом выступил в Польше и Беларуси. В настоящее время музыканты возвращаются домой из турне.

В эксклюзивном интервью для «Республики» по телефону из Люблина исполнители карельского психоделического твиста рассказали, что группу «Громыка» в польских СМИ назвали «Настоящим открытием российской сцены последних лет». Коллектив полуторачасовым сетом закрыл третий день фестиваля «Inne Brzmena» / «Different Sounds» 5-9 July 2017.

«Выступали друг за другом группы Tuxedomoon из США и Nouvelle Vague из Франции, а затем финальный аккорд — Gromyka (Russia) — лучший вечер фестиваля», — делятся восторгом в соцсетях любители музыки.

Главным хитом Громыки стал тяжелый психоделический твист «Говорил я вам».

По словам организатора мероприятия Rafal Chwala, шоу Громыки потрясло его и его коллег еще на прошлогодней конференции деятелей шоубизнеса Tallinn Music Week и они не могли дождаться, того момента, когда группа приедет в Люблин на фестиваль «Inne Brzmena» / «Different Sounds»

— На пути в Люблин нас радостно принимали с сольным концертом в Минске. В белорусской столице группа уже во второй раз, мы были там в декабре 2016 в рамках мини-тура с минской группой Кассиопея, концерт прошел очень удачно, — рассказал гитарист «Громыки» Никита Власов.

«Громыка» — российская группа. Основана в Петрозаводске осенью 2014 года. Музыканты известны карельской публике как участники группы «Револьвер». «Громыка» — это их относительно новый проект.

Музыканты подчеркивают, что они — единственный в мире музыкальный коллектив использующий Stylophone 350s в качестве солирующего инструмента. «Громыка» — создатели музыкального направления «heavy psychedelic twist».

С марта 2016 по март 2017 года три номерных альбома «Громыка» — «Акробатенька», «Нашатырь» и сборник лучших песен «Громыки» на виниле «Говорил я вам» — выпущены лейблом Soyuz-music. Группа выступала на фестивалях «Нашествие 2016», «Стереолето», на Tallinn Music Week и на «Иркутском международном фестивале», кроме того музыканты «засветились» на концертных площадках Норвегии, Финляндии и городов России.