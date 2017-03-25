Первые лица Карелии поздравили работников культуры с профессиональным праздником

Культура — общенациональное достояние, на фундаменте которого выстраивается вся система общественных ценностей. Благодаря работникам отрасли, творческому потенциалу одухотворенных людей, культура сохраняется и живет, обеспечивается надежная связь между поколениями, развиваются современные направления искусства.

Культурное пространство нашей республики отличается самобытностью и широким разнообразием. В нем объединилось вековое наследие многих народов. Карелия по праву гордится своими известными на весь мир памятниками архитектуры и зодчества, творческими коллективами. Яркие праздники искусств, фестивали, которые проводятся в республике, стали визитной карточкой региона, а наши таланты не раз отмечены на самых престижных конкурсах.

Примите слова благодарности за ваш созидательный труд, профессионализм и постоянный творческий поиск.