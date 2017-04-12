Пасха: коротко и по делу

Через несколько дней христианский мир отмечает Пасху. Светлое Христово Воскресение для верующих – главный в году праздник. Подготовка к Пасхе начинается с Великого Четверга. Мы подготовили справку о каждом дне Великой седмицы: о том, чем памятен этот день, о том, как стоит и как не стоит себя вести. Начинаем с завтрашнего дня.

Великий Четверг

Это первый день поста, с которого начинается подготовка к Пасхе. В народе есть традиция убирать в этот день дом к празднику. Христианский смысл Великого Четверга: это день Тайной Вечери, на которой Христос омыл ученикам ноги (отсюда и традиция наводить чистоту). Однако уборка — не главная вещь в этот четверг, говорят священники. Отмыть весь дом — слишком буквальное понимание Писания. Омыть ноги — это жест любви. Омыть усталому путнику ноги — позаботиться о нем (с поправкой на наш климат и менталитет — как пустить замерзшего погреться у огня). Так что делать уборку, конечно, можно. Но лучше оставить в раковине немытую посуду, чем ругать близких за то, что не убрали за собой.

В этот день можно готовить пасху и красить яйца, проводить время с родными.

Рецепт пасхи от «Республики» :

Страстная Пятница

Великая Пятница — за два дня до Пасхи — связана со Страстями Христовыми. На службе в этот день вспоминают осуждение Христа на смерть и суд Понтия Пилата, страданий Спасителя и его смерти.

Верующие в этот день соблюдают особо строгий пост: по церковному уставу желательно не употреблять пищу до выноса плащаницы. Ее выносят около трех часов дня (в это время, считается, Иисус умер на кресте), в православных храмах на службе поминают крестные страдания Спасителя на Голгофе и его смерть.

Великая Суббота

Великая Суббота — день тишины и покоя, наполненный печалью о смерти Иисуса на кресте и надеждой на его Воскресение. В этот день воспоминают телесное погребение Христа и сошествие его в ад.

Христиане всего мира ждут в этот день чуда схождения Благодатного огня. Во время богослужения в церкви воспоминают, как тело Иисуса сняли с креста и погребли в каменной пещере. В конце службы освящают куличи, пасхи и яйца.

Христово Воскресение



В этот день верующие ходят в церковь, устраивают праздничные обеды. В этот день лучше не работать. Понятно, что у всех график и есть работа, от которой нельзя отказаться. Тогда лучший вариант — делать ее добросовестно.