Парфенчиков: в Карелии нужно создать этнокультурный центр мирового уровня

В рамках рабочей поездки по северу Карелии Артур Парфенчиков прибыл в поселок Калевала. Визит начался с осмотра Дома инженера Моберга, реставрацию которого рассчитывают закончить в 2017 году.

Сейчас в историческом здании работает этнокультурный центр Kalevalatalo, правда, пока под него задействован только первый этаж. На завершение ремонта в левом крыле второго этажа требуется еще около шести миллионов рублей.

Для руководителя региона устроили небольшую экскурсию, рассказали о разных экспозициях, посвященных эпосу «Калевала», а также кружках традиционных ремесел. В местной лавке Артур Парфенчиков купил два коврика ручной работы.

Артур Парфенчиков в Доме инженера Моберга в Калевале. Фото: ИА «Республика» / Игорь Георгиевский. Артур Парфенчиков в Доме инженера Моберга в Калевале. Фото: ИА «Республика» / Игорь Георгиевский. Артур Парфенчиков в Доме инженера Моберга в Калевале. Фото: ИА «Республика» / Игорь Георгиевский. Артур Парфенчиков в Доме инженера Моберга в Калевале. Фото: ИА «Республика» / Игорь Георгиевский. Артур Парфенчиков в Доме инженера Моберга в Калевале. Фото: ИА «Республика» / Игорь Георгиевский.

Коллектив центра рассказал руководителю региона, что сегодня работники Kalevalatalo не имеют официально статуса. Это отрицательно сказывается на оплате труда.

— То мы относимся к музеям, то к архивам или библиотекам, — посетовала замдиректора центра Юлия Кононова. – Надо на уровне республики решить этот вопрос.

По этой теме врио главы Карелии попросил отчитаться министра культуры Алексея Лесонена. Глава министерства отметил, что задачу развития этнокультурных центров поставили еще в 2012 году в рамках программы приграничного сотрудничества. Эта работа продолжается до сих пор.

— Уникальность Карелии заключается в том, что во всех остальных национальных регионах такие центры существуют в административных центрах, — отметил Лесонен. – У нас же целая система учреждений разного типа. Мы разработали и предложили федеральному центру свое типовое положение этнокультурного центра, чтобы его утвердить.

Артур Парфенчиков в Доме инженера Моберга в Калевале. Фото: ИА «Республика» / Игорь Георгиевский. Артур Парфенчиков в Доме инженера Моберга в Калевале. Фото: ИА «Республика» / Игорь Георгиевский.

По сути, Минкульт Карелии готовит республиканский законопроект, правда, пока не привлекая к этой работе депутатов Заксобрания. Парфенчиков поручил начать сотрудничество с карельским парламентом, чтобы представить ему готовый документ к 30 апреля.

По словам Артура Парфенчикова, эту работу нужно продолжать и дальше с привлечением Совета Федерации. А в Карелии нужно создать глобальный этнокультурный центр мирового уровня на основе эпоса «Калевала».

— Вот тогда у нас будет столица финно-угорского мира. Об этом нужно думать, это наша задача – сказал руководитель региона.

Напомним, реставрация Дома Моберга началась в 2005 году после того, как здание признали аварийным. Всего в него вложили 31 миллион рублей, из них более 70% внес республиканский бюджет. Только за последние два года на ремонт объекта культурного наследия пошло более десяти миллионов.