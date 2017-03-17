Парфенчиков: в Карелии нужно создать этнокультурный центр мирового уровня

В рамках рабочей поездки по северу Карелии Артур Парфенчиков прибыл в поселок Калевала. Визит начался с осмотра Дома инженера Моберга, реставрацию которого рассчитывают закончить в 2017 году.
Сейчас в историческом здании работает этнокультурный центр Kalevalatalo, правда, пока под него задействован только первый этаж. На завершение ремонта в левом крыле второго этажа требуется еще около шести миллионов рублей.
Для руководителя региона устроили небольшую экскурсию, рассказали о разных экспозициях, посвященных эпосу «Калевала», а также кружках традиционных ремесел. В местной лавке Артур Парфенчиков купил два коврика ручной работы.
Коллектив центра рассказал руководителю региона, что сегодня работники Kalevalatalo не имеют официально статуса. Это отрицательно сказывается на оплате труда.
— То мы относимся к музеям, то к архивам или библиотекам, — посетовала замдиректора центра Юлия Кононова. – Надо на уровне республики решить этот вопрос.
По этой теме врио главы Карелии попросил отчитаться министра культуры Алексея Лесонена. Глава министерства отметил, что задачу развития этнокультурных центров поставили еще в 2012 году в рамках программы приграничного сотрудничества. Эта работа продолжается до сих пор.
— Уникальность Карелии заключается в том, что во всех остальных национальных регионах такие центры существуют в административных центрах, — отметил Лесонен. – У нас же целая система учреждений разного типа. Мы разработали и предложили федеральному центру свое типовое положение этнокультурного центра, чтобы его утвердить.
По сути, Минкульт Карелии готовит республиканский законопроект, правда, пока не привлекая к этой работе депутатов Заксобрания. Парфенчиков поручил начать сотрудничество с карельским парламентом, чтобы представить ему готовый документ к 30 апреля.
По словам Артура Парфенчикова, эту работу нужно продолжать и дальше с привлечением Совета Федерации. А в Карелии нужно создать глобальный этнокультурный центр мирового уровня на основе эпоса «Калевала».
— Вот тогда у нас будет столица финно-угорского мира. Об этом нужно думать, это наша задача – сказал руководитель региона.
Напомним, реставрация Дома Моберга началась в 2005 году после того, как здание признали аварийным. Всего в него вложили 31 миллион рублей, из них более 70% внес республиканский бюджет. Только за последние два года на ремонт объекта культурного наследия пошло более десяти миллионов.