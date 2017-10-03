Парад выпускников и большую дискотеку собираются проводить в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник предложила в июне следующего года провести в городе парад выпускников, который завершится большой дискотекой в спортивном комплексе «Луми».

В администрации города и молодежных организациях начали работу с самыми активными творческими молодыми людьми. Старшеклассники поддержали идею и высказали готовность участвовать в разработке программы праздничного шествия.

Решено, что для выпускников одиннадцатых классов вход на дискотеку станет бесплатным. Для выпускников десятых и девятых классов выпустят специальные билеты.

В мэрии рассчитывают, что шествие станет общегородским праздником и самым ожидаемым событием для выпускников, рассказали в пресс-службе администрации.