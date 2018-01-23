Открывашкин музей

Уже 15 лет Александр Бондарев, продавец продуктового магазина в поселке Салми в Питкярантском районе, собирает открывалки. Их в его коллекции более двух тысяч. Говорит, что коллекция больше есть только в Китае. Там на 700 открывалок больше.

— У отца известного музыканта Валерия Кипелова, как говорят, тоже была коллекция. У него было две тысячи уже лет 10-15 назад. Но они все на кухне, и ни одной фотографии. По ценности дороже нашей коллекции в России есть, по количеству – вряд ли, — говорит Александр.

Свою коллекцию продавец выставил на рабочем месте. Теперь ее изучают и местные жители, и приезжие, которые ради открывалок специально заходят в сельский магазин. Большая часть экспозиции — то, что принесли посетители.

— Как правильно говорить: открывалка или открывашка? — Нам сказали работники Института стерилизации и консервирования, что правильно — открывалка. Но разговорное открывашка больше прижилось в народе, — отвечает коллекционер.

Александр Бондарев — коллекционер открывалок из Салми. Карелия. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Музей открывалок в Салми. Карелия. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Музей открывалок в Салми. Карелия. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Музей открывалок в Салми. Карелия. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Музей открывалок в Салми. Карелия. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Музей открывалок в Салми. Карелия. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Первую его открывалку — самую обычную, но со шнурком, чтобы вешать на шею — привез друг из Финляндии. Сейчас на выставке экспонаты из разных частей света: Азии, Африки, Европы. Один из экспонатов привезли прямо с Эйфелевой башни. Там в ресторане такие дарили в честь миллениума. Есть мозаичный экземпляр в стиле Антонио Гауди из испанской мастерской.

— Моя любимая открывалка немного неприличная, — смеется Александр Бондарев. — Это фигура девушки в одежде. Снизу – открывалка. Когда открывается бутылка, девушка начинает вздыхать и охать. Это самая веселая.

Через две недели коллекционер и владелец магазина собираются установить второй стенд, чтобы представить людям больше открывалок. Александр Бондарев уверен, что за год-два они соберут больше экспонатов, чем в Китае. Тогда музей открывалок в поселке Салми станет самым большим в мире.