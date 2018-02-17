Открытки с праздника Гипербореи в Карелии разошлись по всему миру

В чертоге Борея третий день работает почта. Все желающие могут купить гиперборейскую открытку, тут же упаковать её в фирменный конверт, наклеить гиперборейскую марку и опустить в почтовый ящик.

Чертог Борея. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Чертог Борея. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Чертог Борея. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

Член оргкомитета Илья Герчин рассказал, что в эти дни у них купили и отправили уже около 200 таких комплектов.

— Девушка-скульптор вчера отправила сразу 18 открыток. Они разойдутся по всему миру — и в Японию их отправляли, и в Камбоджу.

Почта будет работать сегодня до фейерверка и завтра, в гиперборейскую масленицу, с 12 до 15 часов. После этого «Почта России » заберет ящик, в понедельник открытки об работают и отправят адресатам.