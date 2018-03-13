Одним из победителей гиперборейского фотоконкурса стала журналист «Республики»

В администрации Петрозаводска определили победителей гиперборейского фотоконкурса «Жить на Севере нескучно!». Жюри возглавил известный в городе фотограф Сергей Сыродоев, пишет пресс-служба мэрии.

Всего на конкурс поступило 85 работ в трех номинациях: «Гиперборейцы», «Гиперборейские забавы» и «Конкурс ледовых и снежных скульптур». Кроме того, жюри предстояло выбрать работу, достойную Гран-при, и победителей в дополнительных номинациях: «Гиперборея мобильная» (лучшее видео) и «Онлайн-номинация #Giperfest2018» (лучший Instagram-снимок).

Приз за лучший снимок в номинации «Гипеборейцы» разделили работы «Волшебство Гипербореи» Елены Рогозиной и «Карнавал» Владимира Ларионова. В номинации «Гипеборейские забавы» лучшим признали снимок «Танцующая с огнем» Людмилы Корвяковой. «Полночный снег» Дмитрия Беленихина взял первое место за лучшее фото ледовых и снежных скульптур.

В номинации «Гиперборея мобильная» победителя не было, а за лучшим Instagram-снимок приз получит корреспондент «Республики» Алиса Смирнова, которая разместила на своем аккаунте фото под названием «Гиперборея всё». Гран-при конкурса получила работа Арины Степенной «Снежные творцы».

«Волшебство Гипербореи». Фото: Елена Рогозина «Снежные творцы». Фото: Арина Степенная. «Карнавал». Фото: Владимир Ларионов. «Гиперборея всё». Фото: Алиса Смирнова. «Танцующая с огнем». Фото: Людмила Корвякова. «Полночный снег». Фото: Дмитрий Беленихин.

Фото победителей будут напечатаны и войдут в экспозицию гиперборейской фотовыставки, которая будет работать в апреле в выставочном зале Детской музыкально-хоровой школы. На открытии выставки пройдет церемония награждения.