Новым председателем Карельского союза писателей станет Дмитрий Новиков

Торжественная церемония передачи власти в Карельском союзе писателей состоится сегодня в 14.00 в Национальном музее республики.

— Дмитрий Новиков – один из самых больших российских писателей, — заявил Марат Тарасов в телефонном разговоре с «Республикой». – Его постоянно публикуют уважаемые московские издательства.

Дмитрий Новиков родился в Петрозаводске в 1966 году. В 20 лет он ушел с пятого курса медицинского факультета, чтобы заняться бизнесом. В тридцать с небольшим, на пике успешной карьеры, бросил все и занялся литературой. Автор книг «Танго карельского перешейка», «Муха в янтаре», «Вожделение», «В Сетях Твоих», «Голомяное пламя». Лауреат нескольких престижных литературных премий, в том числе — Новой Пушкинской премии и премии Фазиля Искандера. Финалист конкурса «Ясная поляна». Член Карельского союза писателей с 2001 года.

Отдельные произведения Дмитрия Новикова публикуются в проекте «Абзац» на сайте«Республика».

Отметим, кроме общественной организации «Карельский союз писателей» в республике есть и другие творческие союзы мастеров слова — региональное отделение «Союза писателей России» (председатель — Елена Пиетиляйнен), карельское представительство «Союза российских писателей» (председатель — Светлана Бердова) и союз молодых писателей «Северное сияние» (председатель — Яна Жемойтелите).