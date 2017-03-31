Новым председателем Карельского союза писателей станет Дмитрий Новиков

Бывший председатель творческого объединения поэт Марат Тарасов передаст бразды правления прозаику Дмитрию Новикову.

Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков. Фото из личного архива автора

Торжественная церемония передачи власти в Карельском союзе писателей состоится сегодня в 14.00 в Национальном музее республики.

— Дмитрий Новиков – один из самых больших российских писателей, — заявил Марат Тарасов в телефонном разговоре с «Республикой». – Его постоянно публикуют уважаемые московские издательства.

Дмитрий Новиков родился в Петрозаводске в 1966 году. В 20 лет он ушел с пятого курса медицинского факультета, чтобы заняться бизнесом. В тридцать с небольшим, на пике успешной карьеры, бросил все и занялся литературой. Автор книг «Танго карельского перешейка», «Муха в янтаре», «Вожделение», «В Сетях Твоих», «Голомяное пламя». Лауреат нескольких престижных литературных премий, в том числе — Новой Пушкинской премии и премии Фазиля Искандера. Финалист конкурса «Ясная поляна». Член Карельского союза писателей с 2001 года.

Отдельные произведения Дмитрия Новикова публикуются в проекте «Абзац» на сайте«Республика».

Отметим, кроме общественной организации «Карельский союз писателей» в республике есть и другие творческие союзы мастеров слова — региональное отделение «Союза писателей России» (председатель — Елена Пиетиляйнен), карельское представительство «Союза российских писателей» (председатель — Светлана Бердова) и союз молодых писателей «Северное сияние» (председатель — Яна Жемойтелите).

 

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