Новое световое оборудование на миллион рублей появится в Театре кукол Карелии

Современное световое оборудование устанавливают в Театре кукол Карелии. Прожекторы фирм Италии и США куплены по программе «Театр — детям», которая была запущена в 2016 году. С инициативой поддержать детские театры страны выступил народный артист России Сергей Безруков. Как рассказала «Республике» директор театра Любовь Васильева, партия «Единая Россия» поддержала идею Безрукова и в первый год были найдены 300 миллионов рублей на поддержку детских театров. Карелия также получила деньги.

— Наш Театр кукол в 2017 году получил 904 тысячи рублей из федерального бюджета от партии «Единая Россия», 10 процентов предоставил республиканский бюджет в порядке софинансирования. Таким образом, общая сумма — один миллион пять тысяч рублей. Поскольку сценическое оборудование театра эксплуатируется уже 11 лет, лампы стали перегорать, и мы не могли купить их на свои деньги, чтобы поменять — это очень дорого, мы приняли решение о том, что мы купим светодиодное оборудование, — сказала Любовь Васильева.

Любовь Васильева также рассказала, что, возможно, в этом году театр вновь может рассчитывать на финансовую поддержку по программе «Театр — детям». Если деньги выделят, то их предполагается направить на оплату новых постановок: реквизита, декораций, гонорары постановочной группе.

Директор театра рассказала, что, к сожалению, региональные сцены не получают постановочных средств уже несколько лет. Если раньше можно было ставить в сезон пять новых спектаклей, то сейчас денег хватает на два. В среднем смета постановки одного спектакля доходит до миллиона рублей и выше.

В этом году в июне театр приглашает зрителей на премьеру спектакля по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад». Ее поставит белорусская группа Брестского театра кукол. Художественный руководитель — Александр Янушкевич, художник-постановщик — Татьяна Нерсисян. Спектакль «Сад» рассчитан на молодую аудиторию. Это будет необычная постановка.

— Сами актеры будут изображать кукол, у них будут маски на лицах. Это такое ноу-хау, — раскрыла секрет будущего спектакля Любовь Васильева.

Для детей в этом году поставят «Царевну-лягушку». Режиссер-постановщик — Александр Стависский, преподаватель Театральной академии Санкт-Петербурга.