Новые златошвейки

Женщины Беломорска снова взялись за иглы и нити. Как и два века назад они вышивают золотыми нитками, делают сувениры и одежду и продают свои товары. Мастерская разместилась при Центре поморской культуры — там же обучают желающих.

Золотное шитье — древнейший вид рукоделия. Прежде поморки украшали парадную одежду вышивкой золотыми и серебряными нитями. Потом их заменили более дешевые позолоченные нити, в которых было всего 2-3% золота. Поэтому декоративное шитье стало называться золотным, не золотым.

В 1916 году здесь в Сумском Посаде под Беломорском была открыта школа златошвейного рукоделия. Практически все женщины занимались этим ремеслом, и девочки с 6-8 лет садились за ремесло. К замужеству они достигали уровня мастериц. К середине прошлого века техника была полностью утрачена, в Беломорске не осталось ни одного мастера.

Возрождать уходящее ремесло начала беломорчанка Ирина Ильина – член Гильдии мастеров декоративно-прикладного искусства Карелии, заслуженный учитель республики.

20 лет она работала инженером-технологом швейного производства в Беломорске. После этого стала учить девочек на уроках технологии вышивать золотом, теперь работает в мастерской в Центре поморской культуры, где организовала курсы по обучению вышивке золотыми нитями.

Золотное шитье — сложная техника. К примеру, для того, чтобы придать будущему узору рельефность, выпуклость, существуют два способа вышивки: по твердому настилу, когда под узор подкладывают картон или бересту, и по мягкому настилу, когда в качестве подложки используют фетр или нитки. По мягкому настилу есть приемы вышивки: «Городок», «Косой ряд», «Ягодка», «Денежка».

В этом году беломорчане даже сделали каталог — помог благотворительный фонд Тимченко. В каталог вошли изделия опытных ремесленников, занимающихся золотным шитьем, и начинающих мастеров Беломорска.

— Молодая мастерица Оксана Сидорова сама разработала проект этого воротничка и украсила его золотным шитьем, — рассказала директор Центра поморской культуры Ольга Степанова. — И потом сразу на 10 тысяч поступил ей заказ на такие воротнички.

В Центре поморской культуры целая коллекция вещиц с золотным шитьем — и старых, и современных. Главная гордость — старинные повойники поморок.

Повойник — традиционный головной убор замужней поморки, обязательная часть национального костюма. Считалось, что волосы женщины приносят ей неудачу: девушки носили просто повязки, а женщины убирали косы под повойник. Разрешалось только на два пальца оголять лоб.

Рядом с древними вещами полная витрина вполне современных сувениров.

— Старинную вышивку, которая применялась в женских нарядах, мы переносим на современные вещи: бижутерия, шкатулки, очечники, — экспонаты демонстрирует директор Центра поморской культуры Ольга Степанова. — Мы делаем и старинные вещи: косники, например. Это вроде архаичной резинки для волос: заплетали косу и завязывали ее такими вот косниками. Это и для современных девушек подойдет, и как сувенир.

Косники, шкатулки и брелки с удовольствием разбирают туристы.