Нацпарк «Водлозерский» проведет в Петрозаводске большой семейный праздник

23 апреля в 12:00 нацпарк «Водлозерский» приглашает петрозаводчан на семейный праздник. Мероприятие пройдет в рамках международной экологической акции «Марш парков».

Событие развернется около административного центра Водлозерского парка на улице Парковой. Гостей ждут мастер-классы, экскурсии, конкурсы, туристские состязания, образовательные площадки и экологическое кино.

– Своими руками можно будет создать модный аксессуар – экосумку, смастерить экологический мини-фотоальбом или прогуляться по страницам Красной книги. Гости смогут посетить визит-центр Водлозерского парка – познакомиться с историей создания парка, его территориальным и зональным делением, узнать о флоре и фауне охраняемой территории, а также о краснокнижных обитателях биосферного резервата. Кроме того, каждый сможет зайти в настоящую избу водлозеров – коренных жителей, обитавших на берегах озера Водлозеро. Гости узнают о жизни озерного народа, их верованиях и обычаях, – рассказывают организаторы праздника.

Кроме того, на празднике музей-заповедник «Кижи» представит для гостей две образовательные площадки «Гадюка» и «Орхидеи Заонежья». Заповедник «Кивач» откроет образовательную площадку и проведет мастер-класс «Заповедная открытка», а специалисты Республиканского центра детско-юношеского туризма развернут целый туристический комплекс для детей их родителей.

– Праздник продлится до 14:00 и станет настоящим подарком для детей и их родителей, – резюмируют в пресс-службе.