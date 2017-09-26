Национальная библиотека Карелии откроется в октябре

Национальную библиотеку Карелии планируют открыть до 18 октября — к очередному, 184-му, дню рождения учреждения. Сейчас работники библиотеки уже начали переносить в отремонтированное старое здание книги и рабочие места.

— В нашей библиотеке миллион девятьсот единиц хранения, — пояснила директор библиотеки Марина Никишина. — Думаю, переносить будем дней на 10-12.

Директор сообщила, что техническое открытие — когда библиотека снова начнет обслуживать читателей — запланировано на 7 октября. С 25 сентября до 6 октября учреждение временно не работает. Торжественное открытие планируется с 15 по 18 октября.

Напомним, реконструкция библиотеки началась 8 лет назад. В январе 2015 года все фонды библиотеки перенесли в специально построенное новое фондохранилище. В этом здании библиотека принимала читателей все эти годы. Сроки завершения реконструкции старого здания несколько раз переносились, и вот, наконец, работы почти закончены. В общей сложности в проект было вложено 750 миллионов рублей.