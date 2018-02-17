Наталья Вавилова: людям нужна радость

Сопредседатель карельского штаба ОНФ в Карелии Наталья Вавилова так прокомментировала Гиперборею:

— Это чудесно, когда люди собираются вместе и отмечают праздник, сохраняя этим старые, древние традиции. Это всегда объединяет: здесь нет суровых лиц, здесь всем очень радостно. В старом городе можно посмотреть удивительную выставку, зайти в помещена согреться, если замёрз. Мне очень нравится, я люблю такие массовые народные гуляния.

Людям нужна радость. Очень здорово, что всем зима нашла место в череде праздников, которые проводит музей Кижи. И с погодой повезло: снег, солнце выглядывает, так что я планирую пройти и по другим площадкам.

Было очень радостно смотреть, как люди с самого утра тянулись на набережную, чтобы увидеть фестиваль «Гиперборея». Он дарит людям хорошее настроение, и это здорово, — подчеркнула Наталья Вавилова