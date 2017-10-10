Наш «слон» стал «белой вороной»

В каталог «Белые вороны-2017» попали 200 книг для детей и юношества на 38 языках из 56 стран. Россия представлена тремя книгами. Русскоязычный графический роман «Я — слон!» вошел в этот список впервые за всю историю российского комикса. Кроме того, в списке оказались повести Евгения Рудашевского «Ворон» и Нины Дашевской «Я не тормоз».

До книги «Я — слон» Владимир Рудак написал повести «Змея, кусающая свой хвост» и «Вечный сахар» Владимир говорит, что по идее фильм «Ананас» и книга «Я — слон» должны были выйти одновременно

«Я — слон» — это графический роман об инклюзии, или, говоря проще, комикс об инвалидности. Владимир Рудак, известный в Петрозаводске режиссер, музыкант, общественный деятель и зачинатель новых явлений, написал этот текст в виде пьесы по предложению театрального режиссера Олега Липовецкого. Это было примерно три года назад.

В основе сюжета — с юмором рассказанная грустная история человека в инвалидной коляске. Рассказчик — слон, танцующее толстокожее животное. Его партнер — тряпичная кукла. Вместе они составляют то целое, которое немного характеризует человека, тело которого искалечено, но внутренне «я» никак не хочет соглашаться с тем, что пришло время забыть о старых планах и начать кроить новые.

По словам Владимира Рудака, для того, чтобы человек с инвалидностью беспрерывно не страдал от унижения со стороны системы и ее представителей, ему нужны толстая кожа и хорошее чувство юмора. Герои книги оказываются в разных ситуациях, бытовых, по большей части абсурдных. Все они могли бы составить базу для драмы, но жанр продиктовал свои условия, поэтому графический роман вышел ироничным, монохромным, компактным.

Идея графического романа по пьесе Рудака возникла у Лены Ужиновой — художника, автора мультфильмов «Жихарка», «Евстифейка-волк», «Нехороший мальчик» и других, призера фестивалей комиксов «КомМиссия» и «Бумфест». Ей понравилась пьеса Рудака «Я — слон», и она предложила автору сделать для нее рисунки. Эта идея провалилась, и Лена нарисовала ее в картинках сама. Опыт работы над воплощением темы жизни людей с инвалидностью в жанре комиксов у нее уже был.

Работа над графическим романом «Я — слон» шла около двух лет. В апреле 2017 года он вышел в издательстве «Бумкнига» в Санкт-Петербурге тиражом в 1500 экземпляров. Возможно, работа в жанре графического романа будет продолжена.

Сейчас Владимир Рудак возвращается в Петрозаводск из Армении, где был в составе группы гуманитарной миссии «Паруса духа». В Армении Рудак презентовал свой фильм «Ананас» и дал несколько концертов. Впереди — поездки на фестивали в Москве и Хельсинки. Среди ближайших планов Владимира Рудака — монтаж документального фильма, снятого вместе с Яковом Симановым, о фестивале «Петроглиф» и съемки очередных выпусков инстаграм-сериала «Свои люди».