Народному художнику Карелии Тамаре Юфа исполнилось 80 лет

В 1970-е годы слава Тамары Григорьевны гремела по всему Союзу. Рассказывают, что ее портрет висел в кинотеатрах страны рядом с фотографиями любимых киноактеров. Популярный тогда журнал «Работница» опубликовал иллюстрацию ее «Плача Ярославны», и Тамара Григорьевна приобрела невероятное количество поклонников.

Народный художник России Борис Поморцев говорит, что однажды в его мастерскую принесли письмо. Адрес получателя был таким: СССР. Тамаре Юфа. А когда он в начале 70-х был на Байкале, ему позавидовали местные жители — он видел Кижи и Тамару Юфа!

Её друг карельский композитор Эдуард Патлаенко объясняет феномен Тамары Юфа исключительной самобытностью художника. «Её нельзя было причислить ни к одной школе и ни одному художественному направлению. Как она жила, так и писала, очень выразительно и по тому времени смело», — говорит Патлаенко. Философ Юрий Линник считает, что художественный язык Тамары Юфа связан с ее способностью к перевоплощениям: «Чтобы так написать ландшафты, надо пережить все изнутри, почувствовать себя и камнем, и водой, и растением. Дар подобных перевоплощений утрачен цивилизацией. Но Тамаре Юфа удалось восстановить его в полной мере».

Как график Тамара Юфа известна в первую очередь работами на сюжеты эпоса «Калевала»: «Сюоятар», «Лоухи и дочь», «Невеста Похьелы», «Айно», «Лебедь Туонелы» и другие. Многие люди до сих пор представляют себе героев эпоса по этим работам, часть которых вошла в издание «Калевалы». Несколько поколений детей ее знают по иллюстрациям к «Сказкам» Топелиуса или к сборнику скандинавских сказок «Три волшебных листочка», к сказкам Андерсена («Снежную королеву» все помнят!) и историям про красавицу Насто или черную уточку.

Она оформила большое количество книг, многие из которых сейчас успешно переиздают. В театральном мире гордятся спектаклями, которые оформляла Юфа, — в Национальном театре, в Театре кукол Карелии, петербургском театре драмы им. А.С. Пушкина, в театрах Лиепая и Риги. Народные песенно-танцевальные коллективы «Кантеле» и «Руна», возможно, до сих пор выступают в костюмах, сшитых по эскизам Тамары Григорьевны.

Сейчас Тамара Юфа избегает публичности, живет уединенно. Отказывается от интервью. Занимается духовной работой. Музей изобразительных искусств Карелии готовит выставку «Северные музы Тамары Юфа». Её открытие пройдет 2 июня.