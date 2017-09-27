27 сентября Музыкальный театр откроет сезон комической оперой «Любовный напиток». Этот спектакль и балет «Лебединое озеро» в прошлом сезоне были поставлены практически полностью за счет благотворительной помощи. Спонсором выступила Группа компаний «Сегежа» (АФК «Система»).

Балет «Лебединое озеро» Музыкальный был мечтой театра с 2009 года, с момента окончания большого ремонта. В течение нескольких лет шла работа над концепцией спектакля, и когда все было придумано, начался поиск финансирования постановки. Театр искал партнера для совместной постановки классического театрального произведения, и нашел его в лице компании Segezha Group.

В этом же сезоне 2016-207 годов была поставлена яркая, хулиганская даже, комическая опера Доницетти «Любовный напиток». Все ее знают, во всяком случае, арию Неморино слышал каждый. Здесь — другой принцип существования на сцене, необычный, но интересный и для зрителей, и для исполнителей. Премьера «Любовного напитка» разбила представление об опере как о чем-то статичном, застывшем и предназначенном для избранных. Спектакль стал частью афиши нашего театра только благодаря поддержке компании, способной стать партнером театра.

По словам вице-президента холдинга Segezha Group Сергея Пондаря, поддержка Музыкального театра Карелии — это часть большого направления благотворительной деятельности, разработанной Segezha Group и АФК «Система» и касающейся поддержки культуры, спорта и сферы образования в том регионе, где находятся предприятия компании.

— Мы живем не в вакууме. Мы не просто базируемся в городе Сегежа или Петрозаводск — мы живем в сообществе. Например, в Сегеже нам интересно поддерживать детский спорт. Во Дворце спорта, который входит в контур Группы, действуют различные спортивные секции, а в этом году для сегежской Школы бокса был приобретен новый инвентарь. Также нам интересно помогать театру, который является гордостью республики. В Карелии работают несколько наших предприятий: АО «Сегежский ЦБК», ООО «Сегежская упаковка», лесопильно-деревообрабатывающие комбинаты, лесозаготовительное предприятие и другие, поэтому для нас важен хороший общественный и культурный климат в регионе. Все программы, которые существуют в АФК «Система», являются хорошим зонтиком, хорошим дополнением к тому, что мы хотим делать в регионе.

В интервью «Республике» директор Музыкального театра Елена Ларионова объясняет, почему театр называет спонсоров и меценатов партнерами.

— Насколько важна для театра благотворительная поддержка?

— Экономикой искусства люди занимаются с XVIII века, понимая, что театр — это такая история, которая всегда нуждается в финансировании. Творческие планы всегда будут опережать экономические возможности, поэтому без спонсоров, попечителей, без меценатов и благотворителей жить театрам было бы просто невозможно. Во всяком случае, трудно было бы строить репертуар и развивать театр.

— Пустое пространство не подходит для оперы?

— Театр оперы и балета — это самое дорогое искусство. Хотя все относительно — сейчас на первый план выходят еще более дорогие мюзиклы, но этот жанр больше коммерческий и строится по иным законам.

— Почему бизнесу должно быть интересно поддерживать именно театр?

— Музыкальный театр — это редкая жемчужина на театральной карте. Не только в Карелии или России, но и во всем мире это так. В России музыкальных театров всего около 50. Раз нам так повезло, что у нас есть свой музыкальный театр, мы должны понимать, какой это серьезный культурный и образовательный ресурс. И мне кажется, что такая серьезная компания как Segezha Group именно это и имела в виду, включая наши постановки в программу благотворительности. И нам приятно, что эта компания внедряет новые технологии, приносит в Карелию много новаций. С ней, в том числе, связаны надежды на серьезное техническое и технологическое развитие республики. Когда создавалась Силиконовая Долина, то одним из условий было создание там театра оперы и балета. Во все времена люди хорошо понимали, что для сложного производства, сложной технологии, сложной экономики нужны более сложные люди. А у них и запросы культурные гораздо выше — только телевизором не обойдешься. Обратите внимание на то, что в закрытых городах, где люди работают с уникальным технологическими процессами, обычно есть приличный музыкальный театр.

— Вы представляете холдинг Segezha Group именно как партнера?

— Как компанию, которая позиционирует себя в республике не просто как производство, а как сообщество, которое пришло работать вместе с нами. Я бы хотела, чтобы представители любого бизнеса, использующего ресурсы карельской земли, помнили бы о том, что в Карелии можно не только зарабатывать деньги, но и изменять к лучшему саму среду.