Музыкальный театр Карелии представит оперу «Сельская честь»

Первой премьерой 2018 года в Музыкальном театре станет опера «Сельская честь» Пьетро Масканьи. К работе над этой постановкой приглашен литовский режиссер Линас Зайкаускас. Это первый опыт сотрудничества театра с режиссером. Дирижер-постановщик – Михаил Синькевич. Премьерные спектакли состоятся 24 и 25 марта.

Художник-постановщик спектакля – Маргарита Мисюкова, над световой партитурой работает лауреат премии «Золотая маска» Евгений Ганзбург.

Это небольшое произведение, победив на конкурсе, в одну ночь прославило никому тогда не известного двадцатисемилетнего Пьетро Масканьи. За полтора года после римской премьеры (1890) оно было поставлено не только в Италии, но и по всей Европе, а также в Северной и Южной Америке и стало одной из известнейших опер мирового репертуара. Сейчас на сценах всего мира опера дается более 700 раз в год.