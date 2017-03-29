Музыкальный театр Карелии даст премьеру оперы «Иоланта»

21 и 22 апреля в Музыкальном театре Карелии пройдет премьера оперы Петра Чайковского «Иоланта». Как сообщили в пресс-службе театра, незадолго до этого (точная дата пока неизвестна) зрители впервые смогут посетить открытую репетицию спектакля.

Автором постановки стал петербургский режиссер Василий Заржецкий, музыкальным руководителем и дирижером выступит Михаил Синькевич, художником-постановщиком – Юлия Гольцова.

Главные партии в «Иоланте» исполнят солисты Музыкального театра Наталья Ландовская, Ольга Маслова (Иоланта), Александр Ватолкин, Вадим Мокин (король Рене), Чингиз Кадыров, Иван Подойников (Водемон), Павел Назаров, Вячеслав Хавренок (Роберт).