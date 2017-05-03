Музей «Кижи» приглашает петрозаводчан на бесплатные экскурсии

7 мая в 13:00 в выставочном зале музея на площади Кирова в Петрозаводске состоится большая интерактивная программа. Она включает в себя экскурсии по выставкам «Дай-ко, Господи, мне добрый путь-дороженьку…» и «Заонежская причеть».

– Выставки наглядно рассказывают о свадебной, рекрутской и похоронной обрядности — неотъемлемой составляющей жизни человека с давних времен. Вы узнаете немало любопытных фактов: почему невесте закрывали лицо? Зачем солдат оставлял ложку рядом с иконой? Где путешествует душа человека? И многое другое, – сообщает пресс-служба музея.

Кроме того, посетители музея смогут услышать уникальные напевы, плачи и причитания, собранные и восстановленные сотрудниками музея в ходе экспедиций в самые дальние уголки Карелии.

Экспозиция во втором зале посвящена хранителям, собирателям и исследователям древней традиции причитывания. На выставке представлена коллекция звуковых носителей, которые этнографы использовали в своей работе на протяжении последних ста лет.

– Здесь и легендарный бобинный магнитофон, и самые первые диктофоны, совсем не похожие на современные. Конечно, технические устройства значительно облегчают работу собирателя фольклора, но они были не всегда. Почувствовать себя учёным-этнографом XVII – XIX веков сможет любой желающий, став участником игры «Школа молодого исследователя», – добавляют в пресс-службе музея.

Бесплатный вход на выставки будет не только 7, но и 9 мая.

Справки по телефону (8-814-2) 79-98-66.