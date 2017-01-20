Музей «Кижи» ищет хозяина для старого плавучего ресторана

Музей «Кижи» и карельский Минкульт ищут хозяина плавучему ресторану 1971 года постройки. Судно находится у северо-западного берега острова Кижи в Онежском озере. Объект находится в зоне охранного режима объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и его необходимо оттуда транспортировать.

В 70-е годы XX века плавучий ресторан принадлежал управлению ресторанов Петрозаводска. После оно стало муниципальным имуществом. С 90-х годов находилось в пользовании у музея, рассказала замминистра культуры Карелии Наталья Демидова. В 2007 году мэрия запретила эксплуатацию старого судна и списала его.

С тех пор плавучий ресторан стал бесхозным. О его судьбе забеспокоились в правительстве Карелии. Для решения этого вопроса создали рабочую группу. Прокуратура республики изучает документы, чтобы установить, действительно ли судно бесхозное или все еще находится на балансе муниципалитета.

По словам Натальи Демидовой, плавучий ресторан готовы отдать физическому или юридическому лицу, которое обеспечит транспортировку его от острова Кижи и займется реконструкцией или утилизирует.

Желающие могут уточнить информацию в музее «Кижи» по телефонам: (8-814-2) 79-98-02 (Дмитрий Дмитриевич Луговой) или (8-814-2) 53-57-29, а также по электронной почте museum@kizhi.karelia.ru.