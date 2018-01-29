Музей «Кижи» будет сотрудничать с китайским заповедником

Музей-заповедник «Кижи» будет сотрудничать с китайским заповедником Уишань в провинции Фуцзянь. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии. Перспективы сотрудничества обсуждались в ходе рабочего визита карельской делегации в Китай.

Карельские туроператоры в составе официальной делегации посетили муниципальную библиотеку, местный музей благоустройства и краеведческий музей в городе Сямынь провинции Фуцзянь и заповедник Уишань. По горной реке здесь можно пройти на бамбуковых плотах длиной 8,5 метра. Маршрут составляет 9,5 км. В свою очередь карельские туроператоры пригласили китайских коллег к участию в юбилейной, двадцатой, «Кижской регате-2018» в августе этого года.

— Мы готовы к проведению совместных мероприятий и акций: фотовыставок, чайного фестиваля в Кижах, фестиваля традиционного судостроения и судоходства «Кижская регата» и многого другого, — рассказал заместитель директора музея-заповедника «Кижи» Валерий Кирьянов.