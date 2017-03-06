Мирошник предложила установить скульптуру «Юность» в центре Петрозаводска

Скульптуру «Юность», украшавшую фонтан на месте нынешнего торгового центра «Пирамида» в Петрозаводске, следует установить в центре города. Об этом рассказала Ирина Мирошник на планерном совещании в мэрии.

Глава города отметила, что установка композиции на ее прежнем месте исключена. Против этого выступает автор скульптуры Ченка Шуквани, с ним согласна сама Ирина Мирошник.

На прошлой неделе Шуквани предложил городским властям выкупить скульптуру за несколько миллионов рублей (ранее он оценивал ее в пять миллионов). Мэрия Петрозаводска обратилась за помощью к спонсорам, готовым оплатить покупку, – в бюджете денег на это не оказалось.