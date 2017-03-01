Мэрия Петрозаводска просит меценатов вернуть городу фонтан «Юность»

Ирина Мирошник встретилась с автором скульптуры, украшавшей фонтан в центре города. Ченка Шуквани готов продать монумент городу, но в бюджете Петрозаводска на это нет средств.

Ирина Мирошник обратилась к городским спонсорам и меценатам за финансовой помощью. Деньги потребовались для того, чтобы оплатить скульптуру «Юность», которая украшала фонтан на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова с 1970-х годов до 2013 года.

Напомним, что при строительстве торгового центра «Пирамида» скульптуру демонтировали. Автор скульптуры Ченка Шуквани отвез ее в свою мастерскую и попросил за нее у города пять миллионов рублей.

Сегодня скульптор сообщил мэру, готов передать городу свое творение. Однако бюджет не позволяет выкупить скульптуру, поэтому Ирина Мирошник высказала надежду, что спонсоры и меценаты откликнутся на предложение собрать средства, чтобы вернуть городскому пространству образец монументального искусства, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

— Если мы не вернем скульптуру горожанам, это будет значительная художественная утрата для столицы Карелии. Мы готовы совместно найти приемлемое для всех решение, и надеемся, что нас услышат городские и республиканские спонсоры и меценаты, — сказала Ирина Мирошник.

Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска
Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска
Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска
Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска
Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска

 

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  • Ольга

    По-моему владельцы пирамиды, из-за строительства которой был уничтожен фонтан и должен его восстановить. Люди ежедневно и довольно давно получают деньги от эксплуатации здания в самом центре города и ,было бы странно, если бы горожане еще и оплатили фонтан. Как насчет социальной ответственности бизнеса?