Мед липовый, святыни настоящие

В Национальном театре открылась православная выставка-ярмарка. Сегодня она работает первый день, но между рядами ходят первые покупатели. В этот раз в Петрозаводск приехали представители церквей, храмов и подворий со всей России, а еще из Украины, Белоруссии, Палестины и Греции.

Православная выставка-ярмарка в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Православная выставка-ярмарка в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Православная выставка-ярмарка в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Православная выставка-ярмарка в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.Православная выставка-ярмарка в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Православная выставка-ярмарка в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

В воздухе витает густой запах ладана, его продают во многих павильонах, как и иконы, четки, молитвенники и религиозные книги. Ксения из Нижнего Новгорода показывает большую упаковку свечей – весит целый килограмм, хватит надолго.

— Я представляю православную мастерскую, в которой работают глухонемые. Привезла церковную продукцию: и подсвечники у нас есть, и ладан, и свечи, и мази монастырские, и изделия из кожи. Я этой ярмарке участвую в первый раз, вот жду первых покупателей.

Людям, далеким от православия, на ярмарке тоже есть на что посмотреть. На другой стороне зала Сергей с Алтая угощает разными сортами меда. Пока напробуешься, о каждом узнаешь что-нибудь интересное.

— У нас весь мед разный, на разных травах. Вот это горный, здесь кипрея очень много, ягель идет, лабазник. А это лесной, тут липа и малина. Покупатели сегодня уже были. Какой мед охотнее берут? Натуральный, конечно, а он у меня весь такой, — улыбается Сергей.

Неподалеку от медового павильона — оренбургские платки, белорусская одежда, южные специи.

Церкви и монастыри приехали на выставку со своими святынями. Из Свято-Никольского храма, например, привезли икону Николай Чудотворца. Когда-то, говорят, доска была абсолютно черной, потом проявился красный цвет, потихоньку стал виден лик святого – и в конце концов проявилось все изображение. Причем с иконой никто ничего не делал, она просветлела сама, уверяют представительницы монастыря.

У Николая Чудотворца можно попросить здоровья, здесь же принимают записки мученику Трифону, который помогает в работе. А у Петра и Февронии можно попросить любви до гробовой доски.

В павильоне Свято-смоленской Зосимовой пустыни продают иконы, кресты и книги. А представительница монастыря Марина рассказывает о живших в нем старцах.

— Преподобного Зосиму почитала мать Петра I. По преданию, она решила похоронить старца с почестями, хотя он запретил это делать. А он предсказал, что если похороните с почестями, то 300 лет не найдете мощей. Так оно и было: его мощи открылись не так давно, спустя три сотни лет после смерти.

В углу одного из залов — павильон Крестовоздвижеской церкви в Петрозаводске. В нем, кроме икон и свечей, стоит передвижная колокольня. Колокола чуть приглушены, и все равно звон разносится на весь зал – все-таки театр, акустика хорошая.

— Сегодня мы не стали звонить из-за траура по погибшим в Санкт-Петербурге, — рассказала Ксения, которая смотрит за павильоном. — А в выходные, думаю, вытащим ее на улицу, позвоним. Мы хотели, чтобы на ярмарке люди не только купить что-то могли, но и прикоснулись к православной культуре. Поэтому позвонить могут все желающие.

На торжественном открытии выставки-ярмарки вспомнили вчерашнюю трагедию в петербургском метро: церемония началась с краткой заупокойной молитвы в память погибших во время теракта.

— Вера – это наша духовная основа, она помогает пережить горестные моменты нашей жизни, — сказал спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович. – Сегодня наши мысли с Санкт-Петербургом и его жителями. Я глубоко убежден, что совершенное там преступление будет расследовано, а виновные понесут наказание и перед судом человеческим, и перед высшим судом.

Элиссан Шандалович также заметил, что проводить православные ярмарки в Карелии стало доброй традицией. В этом году ее приурочили к 790-летию крещения карел и 100-летию революции.

Выставка-ярмарка будет работать шесть дней: 4-8 апреля с 10:00 до 19:00, 9 апреля с 10:00 до 16:00.