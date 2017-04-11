Марат Тарасов: о культуре и любви

– Пять профессиональных театров, несколько творческих союзов: писателей, художников, композиторов – в нашем крае культура развита очень высоко! Я уверен, что немногие регионы могут похвастаться этим, – рассказывает Марат Тарасов.

Марат Васильевич Тарасов Родился 1 сентября 1930; 1949 год – опубликовано первое стихотворение;

1951 год –в журнале «На рубеже» опубликована поэма «Студенты»;

1953 год – окончил историко-филологический факультет ПетрГУ;

1954 год – Литературный институт имени А. М. Горького;

1954 год – первый поэтический сборник «Подвиг»;

1955 год – принят в Союз писателей СССР;

с 1954 по 1959 годы – заведующий отделом поэзии журнала «На рубеже»;

с 1959 по 1967 годы — ответственный секретарь Союза писателей Карельской АССР;

в 1995 году стихи поэта вошли в антологию русской поэзии XX века «Строфы века». С 2003 по 2017 годы Тарасов возглавляет «Карельский союз писателей». Является народным писателем Карелии, заслуженным работником культуры Карелии и России.

– Мои лучшие друзья – это Роберт Рождественский (с ним мы учились вместе в Петрозаводском университете, а после поступили в Литинститут) и Евгений Евтушенко. Женя ко мне приезжал каждый год. И даже когда стал старым – и в прошлом, и позапрошлом году. Мы читали друг другу свои новые стихи. В один из таких приездов несколько десятков лет назад я его познакомил с Машей Новиковой. Он на ней женился. Получилась очень счастливая семья. Своих двух сыновей Евтушенко шутливо называл «карелятами». А меня – сватом. Когда мне 1 апреля сообщили о смерти Евтушенко, я был просто поражен – я заболел на два дня, пил лекарства. Для меня это громадная потеря. Очень хотелось бы, чтобы наша национальная библиотека и ПетрГУ начали проводить чтения недавно ушедшего из жизни Евгения Евтушенко: он ведь не только почетный гражданин Карелии, но и классик современной русской поэзии, поэт с мировым именем. Недавно врио главы Карелии Артур Парфенчиков предложил провести вечер памяти Евгения Евтушенко.

Неделю назад Парфенчиков встретился с Маратом Тарасовым. На поэта эта событие произвело впечатление – его очень порадовало то, что новый губернатор горячо и с любовью говорил об искусстве Карелии, о культуре ее.

– Когда человек, выросший и работавший в родном краю и затем отозванный на работу в Москву, возвращается обратно – для меня и для всех нас важно: сохранилось ли у него чувство малой родины. После продолжительной беседы с Артуром Парфенчиковым мне стало ясно – не только сохранилось, но и усилилось. И по-человечески это понятно: он так долго был оторван от родных мест. Артур Парфенчиков предложил подумать о создании в исторической части Петрозаводска центра искусства, где могли бы постоянно встречаться писатели, художники и композиторы с любителями своего творчества. Эти встречи были бы полезны и для самих мастеров. Кроме того, мне кажется, что нужно организовывать поездки творцов в районы республики, – уверен писатель.

Марат Тарасов читает свое стихотворение. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Рабочая обстановка Марата Тарасова. Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Вспомнил Марат Тарасов и то, что Карелия – единственная в стране территория, которая граничит с Евросоюзом на таком большом протяжении – 720 километров.

– Это дает нам возможность и даже обязывает проводить в Карелии большие культурные праздники совместно с соседней Скандинавией и странами Европы. На них мы всегда сможем пригласить наших друзей-писателей – Маркку Ниеменена из Финляндии и Бенгта Похъянена из Швеции.

До недавнего времени Марат Тарасов возглавлял «Карельский союз писателей». Однако исатель решил передать управление союзом в молодые руки – новым председателем стал 51-летний прозаик Дмитрий Новиков.

– Дмитрий Новиков сейчас котируется как один из лучших писателей-прозаиков России. Он активно печатается, а его последний роман «Голомяное пламя» был тепло встречен критиками. Сейчас это произведение номинировано на все престижные премии страны, – комментирует поэт.

Как признался Марат Тарасов, он до сих пор пишет стихи. Под конец встречи мы попросили его их прочитать. Однако нас со своими новыми произведениями Тарасов знакомить не стал, прочел старое – то, которое очень нравилось Евгению Евтушенко. По словам заслуженного работника культуры, известный «шестидесятник» называл его стихотворением о какой-то очень масштабной любви.

Стихотворение было написано по мотивам археологической находки — куска бересты с надписью «Аз хощу тебе», обнаруженной в Великом Новгороде: