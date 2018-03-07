«Маму года-2018» выберут в Петрозаводске

Благотворительный фестиваль «Мама года-2018» завершится в Петрозаводске 10 марта гала-концертом.

Участницами конкурса стали 25 мам. Сейчас они готовятся к финалу, который пройдет 10 марта в ДК «Машиностроитель».

В финале конкурса участницам предстоит выйти на сцену со своими детьми, подготовив свою визитную карточку. Несколько лучших творческих номеров будут показаны в финале, также участницам предстоит общий танец, который они готовят вместе с профессиональным хореографом, и дефиле в вечерних платьях.

Фестиваль проводит благотворительный фонд «Доброе сердце» в рамках федеральной программы «Крепкая семья» при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Карелии.

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд «Доброе сердце». Начало концерта в 18:00.