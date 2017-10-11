Людмила Улицкая приехала на суд по делу историка Юрия Дмитриева

В Петрозаводск приехала известная писательница Людмила Улицкая. Она пришла на очередное заседание по делу Юрия Дмитриева. Поскольку дело слушается в закрытом режиме, Улицкая находится в коридоре вместе с родными и друзьями карельского историка, передает наш корреспондент.

Отметим, что ранее Людмила Улицкая записала видеообращение в поддержку Дмитриева. Такие же видео записали другие известные деятели культуры: актер Вениамин Смехов, режиссер Андрей Звягинцев, ведущий телеканала культура Александр Архангельский, музыкант Борис Гребенщиков и другие.

Напомним, сегодня в Петрозаводском городском суде проходит очередное заседание по делу Юрия Дмитриева. Его обвиняют по трем статьям УК России: в изготовлении детской порнографии, в развратных действиях без применения насилия и хранении огнестрельного оружия. Обвиняемый находится под арестом с декабря 2016 года.