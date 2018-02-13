Оперная певица Ольга Маслова получила звание заслуженной артистки Карелии. Поздравление от коллег с этим событием опубликовано в группе Музыкального театра в соцсети.

Уже 16 февраля приму можно будет поздравить лично. Она исполнит главную партию в оперном спектакле «Мадам Баттерфляй», который Музыкальный театр в этом сезоне показывает только один раз.Партнером Ольги Масловой станет известный санкт-петербургский тенор, солист Мариинского театра Максим Аксенов. За дирижерский пульт встанет маэстро из Мариинского театра Иван Столбов. Спектакль станет бенефисом Ольги Масловой, отмечающей 10-летие службы в Музыкальном театре Карелии.

Главный дирижер театра Михаил Синькевич отмечает у Ольги Масловой редкий для настоящей оперной певицы дар – быть трогательной, никого не оставлять равнодушным.

— Она очень искренняя на сцене и в совершенстве владеет своим голосом. Это тот счастливый случай, при котором голос становится инструментом для передачи живого человеческого чувства. Ольгу Маслову отличают внимание к деталям, очень тонкая фразировка, удивительная работоспособность, умение не проходить мимо мелочей, из которых составляется по-настоящему сделанная роль и вокальная партия. Работать с ней – отдельное удовольствие, — говорит Михаил Сенькевич.