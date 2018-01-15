Лучшую Снегурочку выбрали в Карелии. Конкурс «Снегурочка Карелии» прошел в минувшие выходные в Кондопоге. По традиции девочки придумывали образ и готовили творческие номера. Девушки старше 18 придумывали образ Сударыни Зимы.

Победительницей конкурса «Снегурочка Карелии», обладательницей Гран-при стала Анастасия Сухорукова из Петрозаводска. Лучшей Снегурочкой в номинации 7-13 лет стала Яна Пучкова из Беломорска. Дипломы победительниц получили Влада Солодянкина из Суоярви, Дарья Гутник из Кондопоги и Мария Костенкова из Святозера.

Каждая участница стала лучшей в одной из сказочных номинаций конкурса: выбрали самую загадочную, самую артистичную, самую национальную и самую обаятельную Снегурочку.