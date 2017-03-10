Круглый стол на тему «Петрозаводск — центр Олонецкой губернии» пройдет в ПетрГУ

Очередной круглый стол в рамках проекта «История подвига» пройдет в ПетрГУ 15 марта. На этот раз темой разговора станет Петрозаводск как центр Олонецкой губернии.

Гостями встречи станут доктор исторических наук Александр Пашков, научный сотрудник Национального музея Карелии Михаил Данков, архитектор Елена Ициксон и геральдист Илья Емелин. Эксперты расскажут о роли Гаврилы Державина в жизни Олонецкой губернии, о том, как застраивался Петрозаводск в конце XVIII века, кто жил в губернском центре и чем занимались горожане, а также о том, каким был первый герб Петрозаводска и как он эволюционировал вплоть до наших дней.

К обсуждению приглашают присоединиться всех интересующихся. Встреча начнется в 15:30. Место проведения – главный корпус ПетрГУ (пр. Ленина, 22), аудитория 221. Регистрация по адресу rk@karelia.ru или по телефону +7-900-457-43-31.

Круглый стол проводится в рамках проекта «История подвига». Организаторы – ИА «Республика», Петрозаводский университет, Карельский научный центр РАН, администрация Петрозаводска.