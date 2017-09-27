Космос Кима

В петрозаводском парке «Ямка» завершается первый этап работ по благоустройству: здесь отсыпали дорожки, отремонтировали лестничный спуск со стороны проспекта Карла Маркса. А в центральной части парка появилась ландшафтная композиция из валунов, некоторые из них декорированы вырезанными узорами.

— Сфотографируйте меня, пожалуйста, на фоне этого большого камня, — обращается к корреспонденту «Республики» женщина средних лет, протягивая маленькую «мыльницу».

Вскоре рядом останавливаются юноша и девушка, тоже с интересом рассматривают композицию, достают мобильники, фотографируют… Похоже, новый арт-объект, хотя и не завершен полностью, уже с первых дней своего существования начал пользоваться популярностью у горожан и гостей карельской столицы.

Как уже сообщалось, парк благоустраивается на средства федерального проекта «Комфортная городская среда». Сначала предполагалось, что многое будет выглядеть по-иному: например, планировалось установить гейзерный светомузыкальный фонтан. Но этому воспротивилась инициативная группа петрозаводчан, которая предложила создать в парке ландшафтную композицию из валунов. Городские власти к мнению прислушались. К работе над проектом подключили известного карельского скульптора и дизайнера Александра Кима.

По его мнению, общественники предложили очень хорошую идею. «Ямка» — это парк в английском стиле, его не нужно перенасыщать крупными искусственными объектами, необходимо сохранить естественный природный облик, открытые пространства в виде полян, газонов. Ландшафтная композиция из валунов сюда вписалась очень удачно: под нее после обсуждения отвели лужайку, которая немного в стороне от центральной дорожки парка.

— Главное было сохранить существующую пространственную композицию мемориала «Вечный огонь». Нельзя было добавлять какие-либо элементы на заднем фоне от звезды с Вечным огнем. Поэтому сад камней и устроили в стороне от зоны, просматриваемой от мемориала. Когда спускаешься в парк по главной лестнице, ведущей от Вечного огня, сначала этой композиции не видно. А потом она неожиданно открывается взгляду и сразу привлекает внимание, — рассказывает Александр Ким. — Валуны в парк доставили из карьера возле озера Лососинное. Там много интересных камней, на которых сама природа создала уникальные узоры.

Частичка Вселенной

Единственное, что не очень устраивает Александра Кима, это предложенное инициативной группой название для композиции — «Листы каменной книги», потому что сразу складывается ассоциация с известным произведением Линевского о петроглифах. А этих мотивов по замыслу автора сада камней в композиции нет. Копировать наскальные рисунки древних людей для украшения валунов скульптор не собирался. Идея другая: тема родного края и космоса именно в том философском смысле, который в него вкладывали древние греки, представлявшие мир природы как упорядоченное, гармоничное целое. Именно поэтому большая часть камней не декорированы, оставлены в натуральном виде с дивными узорами: сама природа здесь выступила в роли художника.

Работы по благоустройству парка «Ямка». Фото: ИА «Республика»/ Наталья Овсянникова Работы по благоустройству парка «Ямка». Фото: ИА «Республика»/ Наталья Овсянникова Работы по благоустройству парка «Ямка». Фото: ИА «Республика»/ Наталья Овсянникова Работы по благоустройству парка «Ямка». Фото: ИА «Республика»/ Наталья Овсянникова Работы по благоустройству парка «Ямка». Фото: ИА «Республика»/ Наталья Овсянникова Работы по благоустройству парка «Ямка». Фото: ИА «Республика»/ Наталья Овсянникова Работы по благоустройству парка «Ямка». Фото: ИА «Республика»/ Наталья Овсянникова Работы по благоустройству парка «Ямка». Фото: ИА «Республика»/ Наталья Овсянникова Работы по благоустройству парка «Ямка». Фото: ИА «Республика»/ Наталья Овсянникова Работы по благоустройству парка «Ямка». Фото: ИА «Республика»/ Наталья Овсянникова Работы по благоустройству парка «Ямка». Фото: ИА «Республика»/ Наталья Овсянникова

— Вот центральный валун – у него изначально просто космический вид. Мне, например, его узор частично напоминает Млечный путь. На десятке валунов поменьше мы вырезали рисунки (работы по эскизам и под руководством Александра Кима выполнили резчики по камню ООО «ГАББРО» Сергей Семенов и Денис Соловьев – прим.ред.). За основу узоров на камнях были приняты изображения мхов на карельских скалах и валунах. Камни декорированы только с одной стороны, и это не случайно. В карельских лесах многие валуны с северной стороны покрыты мхами, и в этих естественных узорах кто-то разглядит цветок, кто-то – греющуюся на солнце ящерицу, змей, или иные необычные, замысловатые природные орнаменты.

Мы попытались это отразить в нашей ландшафтной композиции и расположили декоративные камни узорами на север. С центральной дорожки их почти не видно, что создает впечатление натурального ландшафта. И только когда вы будете проходить по дорожке с северной стороны поляны, вам откроются загадочные узоры на камнях.

Здесь же, присев на скамеечку, можно предаться медитации, или побегать меж камней с детишками по выложенным из плоских камней тропинкам (будут выполнены на заключительном этапе) . А само расположение камней напоминает частичку Вселенной, с планетами, астероидами, метеоритами. Что же касается названия, то полагаю, что оно в итоге родится в народе, горожане придумают что-нибудь «неофициальное», как со скульптурами на набережной Онежского озера, — улыбается Александр Ким.

Философская и космическая тематика в работах Александра Кима прослеживается часто. Например, созданный вместе с архитектором Алексеем Скрипицыным проект благоустройства площади Гагарина в Петрозаводске. Напомним, что авторы предложили установить на площади композицию в виде модели Солнечной системы, добавив к ней символы воды, леса и камня, а также изображения поднимающихся по реке на нерест рыб как символ продолжения жизни на Земле. Александр Ким считает, что проект получился современным и интересным, но не отрицает, что он сложный и на его воплощение городу нужны средства. Поэтому будет ли он реализован, пока неясно.

Вечный вопрос

Зато с другим арт-объектом все сложилось хорошо: не так давно на улице Красной появилась композиция «Что раньше»? По словам Александра Кима инвестор, фирма «САНА», изначально хотел установить на этой площадке какую-либо современную скульптуру, по типу тех, что есть во многих европейских, а теперь уже и российских городах.

— Стали вместе думать, что бы это могло быть, чтобы выглядело не банально и соответствовало архитектурному окружению: рядом расположено офисное здание. В итоге получилась полушутливая композиция: человек напряженно размышляет над вечным вопросом, что первично: курица или яйцо? Не есть, ни пить не может, исхудал весь, из одежды у него остались лишь очки да галстук — смеется скульптор. – А рядом такая деловая, упитанная Курочка Ряба, отталкивая рядом лежащее яйцо, всем своим видом показывает, мол, я первая! Насколько я могу судить по отзывам, горожанам и туристам композиция понравилась. Будем надеяться, что еще появятся в нашем крае аналогичные арт-объекты.

«Стихийное благоустройство»

Александр Ким отмечает, что сегодня в городе все чаще можно увидеть новые арт-объекты, но зачастую они созданы стихийно.

— Это неплохо, но все-таки при их создании надо советоваться с профессионалами. Помните, много лет назад Петрозаводск захлестнула волна самостроя, когда тут и там появлялись какие-то гаражи, ларьки, рекламные щиты, непонятные, никем не распланированные, переулки, тупики и прочее? Сейчас что-то похожее происходит со «стихийным благоустройством».

Появляются объекты, не согласованные с архитектурным, дизайнерским и художественным сообществами, с градостроительным советом. Вот, например, на улице Калинина установили фигурку «железного человека». Это интересный, симпатичный арт-объект, но он не сомасштабен окружающей застройке и теряется в ней. Многие просто проезжают или проходят мимо и не замечают этой маленькой скульптуры, а жаль. Надо поработать архитектору и вписать его в окружающую среду, тогда получится достойный креативный арт-объект. И таких примеров можно привести немало, — сетует скульптор.

Мельница «Сампо»

Кроме небольших арт-объектов городу нужны и более монументальные и значимые сооружения. У Александра Кима есть идея, о которой он, правда, сейчас говорит с осторожностью: не хочет, чтобы получилась такая же ситуация, как с проектом благоустройства площади Гагарина. Но после настойчивых расспросов все-таки рассказал, что предложил горадминистрации подумать над созданием новой скульптурной композиции на Онежской набережной «Мельница Сампо». Расположить ее скульптор предлагает в конце набережной Онежского озера, на небольшом мысу напротив гостиницы «Онежский замок».

— Мы обсуждали эту идею в мэрии, с главой города Ириной Юрьевной Мирошник. Вот та же Ротонда – это хорошо, но аналогичных сооружений много по всему миру, в разных городах. Хотелось бы, чтобы появился также и оригинальный объект, который мог бы стать визитной карточкой Петрозаводска и Карелии. Почему бы не взять темой мельницу Сампо как образ из карельского фольклора, культуры – тоже, кстати, имеющий философское содержание как символ сотворения мира? Хотелось бы создать большой арт-объект, возможно, в виде маяка, но в более современных формах и содержании, с элементами кинетической скульптуры, чтобы часть элементов двигалась на ветру, — рассказал Александр Ким.

«Ямка»: продолжение проекта

Он надеется, что эта задумка все-таки в обозримой перспективе будет реализована. Но пока задача номер один – это закончить благоустройство парка «Ямка». Здесь на втором этапе работ будет устроено освещение: этой осенью установят новые фонари. Александр Ким надеется, что затем, возможно, получится сделать и цветовую подсветку деревьев, превратив в темное и безлиственное время мрачный лес в сказочный парк. С этим предложением он также обратился в горадминистрацию.

— Еще одно предложение – высадить в «Ямке» в дополнение к лиственным деревьям вечнозеленые деревья хвойных пород, чтобы поздней осенью и зимой парк не смотрелся уныло, сохранял облик и объем, так, как это сделано на бульваре Победы, к примеру. Если это получится, я буду рад за город, — добавляет скульптор.