Короля северных оленей привезут на празднование Старого Нового года в Петрозаводске

13 января в Петрозаводске отметят Старый Новый год. Праздник устроят на площадке перед ТРЦ «Лотос Plaza», на него приедут гости из Пряжинского района – карельский Дед Мороз Талви Укко со свитой.

Праздник стартует в 13:00, рассказал на брифинге в правительстве министр культуры Карелии Алексей Лесонен. Гостей ждут ярмарка мастеров, конкурсы, безалкогольный глинтвейн, выступления фольклорных коллективов и катание на хаски. Собак из своей вотчины привезет Талви Укко, с ним также приедет северный олень.

— В прошлом году Талви Укко отпустил в ловозерскую тундру олененка, — рассказал создатель вотчины сказочного героя Николай Столяров. – С тех пор он стал настоящим большим северным оленем, я бы даже сказал, королем оленей: у него огромные рога, до 1,5 метра длиной. Талви Укко успел за ним съездить, и этого красавца можно будет увидеть на празднике.

На праздничной площадке также установят саамский чум, в котором карельский Дед Мороз жил, когда ездил в тундру. Там гости смогут погреться у огня и сфотографироваться в фотозоне.

— Мне будут помогать мои друзья-гномы, — рассказал сам Талви Укко. – И, конечно, Лумикки (подруга карельского Деда Мороза — прим. ред.), как же без нее.

Гномы проведут для детей конкурсы и игры, а городской Дом культуры устроит соревнования для всей семьи: прямо на празднике гости смогут организовать команды и поучаствовать в эстафете.

Старый Новый год в Петрозаводске станет для Талви Укко заключительным в череде новогодних праздников. Во время каникул его вотчину посещали по 1,5-2 тысячи туристов в день. По словам Николая Столярова, объект отработал на пределе возможностей: стоянка была полностью заполнена, приезжали гости и из разных городов России, и из-за рубежа.

— Иностранцы откуда только не приезжают! — улыбнулся Талви Укко. – По-русски не понимают, по-карельски не понимают, а тоже хотят сказку и чудо: через переводчика слушают мои истории. Я очень люблю всех, кто ко мне приезжает, они все увозят с собой хорошее настроение и частичку карельской любви.

В ближайшие годы проект будут развивать. В планах – построить дорогу к вотчине Талви Укко, которая не будет проходить через жилой сектор Чалны. У объекта также появится новая парковка большей площади, благодаря чему вотчина сможет принимать большее количество туристов. По словам Алексея Лесонена, в ближайшее время будет заключен контракт на подготовку проектно-сметной документации. Если ее удастся подготовить в этом году, то в следующем можно будет начать строительство дороги.