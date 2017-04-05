Концерт Украинского народного хора пройдет в филармонии Карелии

6 апреля в 18:30 в Карельской государственной филармонии состоится выступление народного хора «Украiнска пiсня» под руководством заслуженного работника культуры России Клары Стасюк. В концертной программе примут участие вокально-хореографический ансамбль «Гармония», мужской вокальный ансамбль «Ясены» и студия эстрадного вокала «АльтернативА» (Пяльма).

Отметим, что в республике сегодня проживает более 10 тысяч украинцев. В 1993 году была создана общественная организация «Общество украинской культуры «Калина». Уже более 20 лет ежегодно проводятся Дни украинской культуры. Среди основных мероприятий – День родного языка (февраль), «Шевченковские чтения» (март), выставки, встречи, концерты.