Конкурс на лучшее коливо провели в приходе деревни Еройла в Карелии

В пятницу первой седмицы Великого поста прихожанки храма Спаса Нерукотворного в деревне Еройла соревновались в приготовлении традиционного поминального блюда.

Конкурс на лучшее коливо провели среди прихожан храма Спаса Нерукотворного в деревне Еройла Олонецкого района Карелии. Это традиционное поминальное блюдо готовят и освящают в пятницу первой седмицы Великого поста.

После литургии и освящения конкурсных блюд прихожане выбрали то, которое вкуснее и лучше оформлено.

— Первое место заняло произведение матушки Веры Пуговкиной. Второе место за свое кулинарное творчество получила Надежда Кекшоева, третье — Наталья Гусарова, — сообщают на сайте Петрозаводской и Карельской епархии.

Фото: Петрозаводская и Карельская епархия
Фото: Петрозаводская и Карельская епархия
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