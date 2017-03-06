Конкурс на лучшее коливо провели в приходе деревни Еройла в Карелии

Конкурс на лучшее коливо провели среди прихожан храма Спаса Нерукотворного в деревне Еройла Олонецкого района Карелии. Это традиционное поминальное блюдо готовят и освящают в пятницу первой седмицы Великого поста.

После литургии и освящения конкурсных блюд прихожане выбрали то, которое вкуснее и лучше оформлено.

— Первое место заняло произведение матушки Веры Пуговкиной. Второе место за свое кулинарное творчество получила Надежда Кекшоева, третье — Наталья Гусарова, — сообщают на сайте Петрозаводской и Карельской епархии.