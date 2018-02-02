Конкурс фигур из снега и льда в рамках «Гипербореи» проведут на всю Карелию

По всей Карелии в рамках фестиваля «Гиперборея-2018» пройдет конкурс ледовых и снежных скульптур. Поучаствовать в нем приглашают сотрудников и представителей баз отдыха, гостевых домов и туристских комплексов, пишет пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Конкурс проводится с 31 января по 13 февраля. В команду могут войти как работники организаций, так и гости-туристы. Участникам предлагается создать фигуру из снега и льда, допускается использование любых подручных материалов. В композиции должна присутствовать надпись «Гиперборея-2018».

Фотографии скульптуры с названием и заявкой нужно прислать на электронную почту leonidova-tourism@yandex.ru. Работы оцениваются по направлениям «Снежная фигура» и «Ледяная фигура» по номинациям: коллективное творчество, семейное творчество, приз зрительских симпатий, юный мастер, профессионал, любитель.

Итоги подведут 12 февраля, а 17-го на главной сцене фестиваля «Гиперборея» в Петрозаводске наградят победителей.

Заявки принимаются до 20:00 12 февраля, положение о конкурсе и форму заявки можно найти на сайте администрации Петрозаводска. Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону 76-18-15.