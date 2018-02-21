Конкурс детского творчества пройдет в Карелии

10 марта в школах и дошкольных учреждениях республики заканчивается прием работ на республиканский фестиваль художественного творчества «Люблю тебя, мой край родной». Юные таланты могут попробовать себя в следующих номинациях: «Сочинение», «Изобразительное искусство», «Фотография» и «Художественное творчество» (вокальное, театральное и хореографическое искусство, выразительное чтение стихов и прозы).

Предлагаемые темы творческих работ: «Мы рисуем дом родной, и у каждого он свой!», «Красота родной природы», «Настоящее и будущее моего края», «Зеленая планета», «Моя семья — мое богатство!», «Семья рождается в любви», «Родники семейных традиций», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Без друга в жизни туго», «Мир ждет добра и света», «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала!», «Пусть будет так: где будешь ты, там будет больше красоты», «Из рода в род, из века в век, храни Россию, человек!», «Летопись моей семьи в фотографиях», «Семейное фото», свободная тема.

Лучшие работы выберет конкурсная комиссия. Итоговым мероприятием фестиваля станет проведение в образовательных учреждениях республики гала-концертов лучших номеров участников с награждением победителей и призеров.