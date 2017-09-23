Команда КВН из Петрозаводска вышла в финал лиги Москвы и Подмосковья

Игры проходят с 22 по 24 сентября в Московском молодежном центре «Планета КВН». В полуфинале петрозаводчане обошли команды из столицы и Таджикистана.

Команда КВН «ПТЗ» (сборная ПетрГУ) стала победителем полуфинала лиги Москвы и Подмосковья. Юмористы из Петрозаводска разделили первое место с командой Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

В ходе игры, состоявшей из четырех конкурсов — приветствия, новостей, разминки и музыкального номера, петрозаводчане обошли команду «Не такая» Высшей школы экономики, сборную Таджикистана и  армянскую сборную из Москвы.

Игры полуфинала проходят с 22 по 24 сентября в столичном молодежном центре «Планета КВН».

Команда КВН "ПТЗ" (Сборная ПетрГУ)

Команда КВН «ПТЗ» (Сборная ПетрГУ)

 

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