Команда КВН из Петрозаводска вышла в финал лиги Москвы и Подмосковья

Команда КВН «ПТЗ» (сборная ПетрГУ) стала победителем полуфинала лиги Москвы и Подмосковья. Юмористы из Петрозаводска разделили первое место с командой Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

В ходе игры, состоявшей из четырех конкурсов — приветствия, новостей, разминки и музыкального номера, петрозаводчане обошли команду «Не такая» Высшей школы экономики, сборную Таджикистана и армянскую сборную из Москвы.

Игры полуфинала проходят с 22 по 24 сентября в столичном молодежном центре «Планета КВН».