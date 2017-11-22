Книгу о Маннергейме презентуют в Национальной библиотеке Карелии

Второе издание книги «Линии Маннергейма. Письма и документы. Тайны и открытия» презентуют 26 ноября в 15:00 в Национальной библиотеке Карелии. Ради этого в Петрозаводск из Хельсинки приедет автор книги Элеонора Иоффе.

Документальное издание рассказывает о жизни маршала Маннергейма. В его основу легли переписка и дневники, а также другие архивные документы, многие из которых публикуются впервые. Особое внимание Элеонора Иоффе уделила контактам Маннергейма с русской эмиграцией.

Автор посвятила изучению биографии маршала более 15 лет. Первое издание этой книги на русском языке вышло в 2005 году. Презентация второго издания, вышедшего к 150-летию со дня рождения Маннергейма, состоялась 8 июня этого года в музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге.