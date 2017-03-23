Железное преображение

Главную достопримечательность острова Кижи реставрируют уже семь лет. За это время плотники-реставраторы, вопреки легенде, вытащили из церкви немало гвоздей. Откуда они и почему церковь сейчас не может без металла – в репортаже «Республики».

Преображенскую церковь реставрируют уже семь лет. Семь этапов – семь технологических поясов, четыре из которых уже установлены на погосте. Реставрация идет снизу вверх. Сейчас завершается третий технологический пояс. Скоро специалисты приступят к многоглавию.

Кижский погост. Фото Борис Касьянов
Преображенская церковь. Взгляд изнутри. Фото Борис Касьянов

Николай Новосёлов – плотник реставратор, на острове – с 2007 года. Говорит: вопреки легенде, гвозди в Преображенской церкви не редкость:

Николай Новосёлов– Гвозди, бывает, находим. Достаточно много. В основном, конечно, на кровельных работах, встречаются на лемехе. По крайней мере, это то, что мы снимали. Как оно было изначально – никто же не знает. Ни фотографий, ничего нет уже, – рассказал Николай Новосёлов.

Главная задача реставраторов – сохранить подлинный материал XVIII века и не нарушить первоначальную геометрию сруба. Если на нижнем поясе церкви новодела много (процентов 50-60), то на третьем – около 20. Чем выше, тем больше подлинности.

Алексей Чусов – замдиректора реставрационного центра «Заонежье». Он рассказал, что в памятнике меняется только то, что необходимо заменить.

Алексей Чусов– 30% замен нового материала в памятнике – это какой-то условный потолок для восприятия памятника памятником. Процесс у нас идет волной – что-то разбирается, что-то собирается. То, что разбирается сейчас, освободит пространство для сборки нашей отреставрированной части, – пояснил Алексей Чусов.

Сейчас деревянную Преображенскую церковь изнутри держит металл – специальный силовой каркас и лифтинг. Благодаря им она не падает, хотя нескольких звеньев не хватает.

Реставраторы уже приступили к разборке многоглавия – нижние главки Преображенской церкви отправятся в плотницкий цех уже в мае. В следующем году на реставрацию заберут и навершие. Туристы впервые смогут увидеть Преображенскую церковь без главного купола.

Реставрация сруба Преображенской церкви закончится в 2019 году. Металлического каркаса внутри церкви больше не будет. А в ещё через год памятник вернется к  первозданному виду и внутри: завершится реставрация иконостаса.

Кижи. Фото: Борис Касьянов
Вид с Преображенской церкви. Фото Борис Касьянов
Главка разбирается. Фото Борис Касьянов
Мельница. Кижи. Фото Борис Касьянов
Колокольня. Кижи. Фото Борис Касьянов
Главка Преображенской церкви. Фото Борис Касьянов
Многоглавие Преображенской церкви. Фото Борис Касьянов

 

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Илья Прохоров
Илья Прохоров
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