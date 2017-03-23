Железное преображение

Преображенскую церковь реставрируют уже семь лет. Семь этапов – семь технологических поясов, четыре из которых уже установлены на погосте. Реставрация идет снизу вверх. Сейчас завершается третий технологический пояс. Скоро специалисты приступят к многоглавию.

Кижский погост. Фото Борис Касьянов Преображенская церковь. Взгляд изнутри. Фото Борис Касьянов

Николай Новосёлов – плотник реставратор, на острове – с 2007 года. Говорит: вопреки легенде, гвозди в Преображенской церкви не редкость:

– Гвозди, бывает, находим. Достаточно много. В основном, конечно, на кровельных работах, встречаются на лемехе. По крайней мере, это то, что мы снимали. Как оно было изначально – никто же не знает. Ни фотографий, ничего нет уже, – рассказал Николай Новосёлов.

Главная задача реставраторов – сохранить подлинный материал XVIII века и не нарушить первоначальную геометрию сруба. Если на нижнем поясе церкви новодела много (процентов 50-60), то на третьем – около 20. Чем выше, тем больше подлинности.

Алексей Чусов – замдиректора реставрационного центра «Заонежье». Он рассказал, что в памятнике меняется только то, что необходимо заменить.

– 30% замен нового материала в памятнике – это какой-то условный потолок для восприятия памятника памятником. Процесс у нас идет волной – что-то разбирается, что-то собирается. То, что разбирается сейчас, освободит пространство для сборки нашей отреставрированной части, – пояснил Алексей Чусов.

Сейчас деревянную Преображенскую церковь изнутри держит металл – специальный силовой каркас и лифтинг. Благодаря им она не падает, хотя нескольких звеньев не хватает.

Реставраторы уже приступили к разборке многоглавия – нижние главки Преображенской церкви отправятся в плотницкий цех уже в мае. В следующем году на реставрацию заберут и навершие. Туристы впервые смогут увидеть Преображенскую церковь без главного купола.

Реставрация сруба Преображенской церкви закончится в 2019 году. Металлического каркаса внутри церкви больше не будет. А в ещё через год памятник вернется к первозданному виду и внутри: завершится реставрация иконостаса.