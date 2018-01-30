Китайские оперные солисты выступят на следующем фестивале Ruskeala Symphony 

Руководство театра оперы и балета китайского города Фучжоу (столица провинции Фуцзянь) пригласило Музыкальный театр и Театр кукол Карелии на гастроли. В ответ карельская сторона позвала в гости китайских солистов – они выступят на следующем фестивале Ruskeala Symphony.

Об этом сегодня рассказал министр культуры республики Алексей Лесонен: в ПетрГУ прошла пресс-конференция по итогам недельного визита нашей делегации в провинцию Фуцзянь, с которой Карелия установила породненные отношения.

— В театре оперы и балета Фучжоу договорились о гастролях. Их заинтересовал Музыкальный театр Карелии, наши китайские партнеры очень любят русскую классику, — отметил министр Лесонен. — И они очень заинтересованы в нашем Театре кукол. Они хотят организовать туры не только в Фучжоу, но еще в трех городах провинции Фуцзянь. Таким образом, мы сможем и представить нашу культуру и организовать достаточно успешный коммерческий гастрольный проект для обоих театров.

Также китайская сторона выразила заинтересованность в гастролях Симфонического оркестра Карельской госфилармонии.

— Мы договорились о визите директора театра оперы и балета Фучжоу к нам для того, чтобы он осмотрел наши театральные площадки, познакомился с коллективами и репертуаром. После этого мы отберем те постановки, которые мы повезем в гастрольный тур, — заявил Алексей Лесонен.

Этим культурное сотрудничество Карелии и Фуцзянь не ограничится, последуют ответные визиты.

— Нам особенно интересно показать карельской публике классическую китайскую оперу. Это очень необычное представление, я думаю, что оно заинтересует нашего слушателя. Кроме того, мы приглашаем солистов из Китая на Ruskeala Symphony, а затем попробуем позвать в Карелию уже большой коллектив.

Напомним, в конце января карельская делегация посетила города провинции Фуцзянь. В составе делегации работали два представителя регионального правительства. Остальные участники – из различных организаций образования и культуры, а также бизнесмены.