Центр Николая Рериха открылся в Петрозаводске

Идею организовать Центр предложили Санкт-Петербургский музей-институт семьи Рерихов и Минкульт России.

Центр Николая Рериха появился в национальной библиотеке Карелии. Идею организовать центр предложили Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов и Минкульт России.

Национальная библиотека республики будет заниматься созданием единого информационного, просветительского, научно-исследовательского и туристского пространства на основе уникального творческого наследия Николая Рериха на Севере. При этом будет продолжено сотрудничество с Региональным музеем Северного Приладожья, собравшего и сохранившего ценнейшие материалы о жизни и творчестве великого мастера в Сортавале.

Открытие центра Николая Рериха в Национальной библиотеке Карелии. Фото: ИА "Республика" Николай Смирнов.

Открытие центра Николая Рериха в Национальной библиотеке Карелии. Фото: ИА «Республика» Николай Смирнов.

Во время торжественного открытия центра Глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил работников библиотеки за научно-просветительскую работу и вклад в развитие библиотеки.

— Такое ощущение, что мы находимся в храме и, наверное, это действительно так. Это очень важно, что такие места есть, куда приходят люди, куда приходят дети и это собственно соприкосновение с вечным с великим. Это то, что формирует человека и мы должны сделать все, чтобы книга оставалась важной частью жизни наших граждан — жителей республики, — сказал Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков. Фото: ИА "Республика" Николай Смирнов.

Артур Парфенчиков. Фото: ИА «Республика» Николай Смирнов.

Глава Карелии подарил библиотеке книгу известного архитектора Александра Ополовникова издания 1955 года «Памятники русского народного деревянного зодчества Карело-Финской ССР». Также во время торжественного открытия центра Артур Парфенчиков вручил карельскому скульптору Александру Киму сертификат на создание памятника народной сказительнице Ирине Федосовой. В этом году отмечается 190 лет со дня рождения легендарной исполнительницы былинных песен. В юбилейный год началась работа по созданию памятника Ирине Федосовой. По итогам открытого конкурсного отбора эскизов  победителем определен скульптор Александр Ким.

Артур Парфенчиков и Александр Ким. Фото: ИА "Республика" Николай Смирнов.

Артур Парфенчиков и Александр Ким. Фото: ИА «Республика» Николай Смирнов.

 

Кроме того Артур Парфенчиков вручил почетные грамоты лучшим работникам библиотечной сети.

Великий русский художник Николай Рерих жил и творил в 1916–1918 годах в городе Сердоболе (ныне карельский город Сортавала), посещая и изучая при этом иные места и достопримечательности Карелии, в том числе город Петрозаводск и водопад Кивач. Относительно недолгий карельский период стал особенно плодотворным для художника. За это время Рерих создал около 200 уникальных картин – прекрасных образов Северного Приладожья, которые составили основу его выставочного пути по галереям скандинавских стран, Англии и Америки. В Карелии Рерих проявился как великий мастер исторического северного пейзажа, литератор, охранитель и соединитель национальных культур, в первую очередь России, Финляндии и Скандинавии.

Исследователи отмечают недооцененность карельского периода жизни Рериха, по существу – его забвение. Это связано с тем, что революция отделила художника от России и помешала издать сборник созданных им в Карелии литературных и публицистических работ. Основная же часть картин, написанных Рерихом в Карелии и перевезенных в США, оказалась разбросанной по разным музейным и частным собраниям мира. 

– Рерих заслужил наше благодарное желание достойно сохранить и представить людям его наследие в Карелии как национальное достояние России и мира, – сказала руководитель Карельского центра Николая Рериха Лилиана Жохова.

На выставке среди экспозиционных материалов представлены уникальные экспонаты восточной коллекции и картина Николая Рериха «Тибет» из фондов Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов.

Николай Рерих "Тибет" Фото: ИА "Республика" Николай Смирнов.

Николай Рерих «Тибет» Фото: ИА «Республика» Николай Смирнов.

 

 

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