Центр Николая Рериха открылся в Петрозаводске

Центр Николая Рериха появился в национальной библиотеке Карелии. Идею организовать центр предложили Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов и Минкульт России.

Национальная библиотека республики будет заниматься созданием единого информационного, просветительского, научно-исследовательского и туристского пространства на основе уникального творческого наследия Николая Рериха на Севере. При этом будет продолжено сотрудничество с Региональным музеем Северного Приладожья, собравшего и сохранившего ценнейшие материалы о жизни и творчестве великого мастера в Сортавале.

Во время торжественного открытия центра Глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил работников библиотеки за научно-просветительскую работу и вклад в развитие библиотеки.

— Такое ощущение, что мы находимся в храме и, наверное, это действительно так. Это очень важно, что такие места есть, куда приходят люди, куда приходят дети и это собственно соприкосновение с вечным с великим. Это то, что формирует человека и мы должны сделать все, чтобы книга оставалась важной частью жизни наших граждан — жителей республики, — сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии подарил библиотеке книгу известного архитектора Александра Ополовникова издания 1955 года «Памятники русского народного деревянного зодчества Карело-Финской ССР». Также во время торжественного открытия центра Артур Парфенчиков вручил карельскому скульптору Александру Киму сертификат на создание памятника народной сказительнице Ирине Федосовой. В этом году отмечается 190 лет со дня рождения легендарной исполнительницы былинных песен. В юбилейный год началась работа по созданию памятника Ирине Федосовой. По итогам открытого конкурсного отбора эскизов победителем определен скульптор Александр Ким.

Кроме того Артур Парфенчиков вручил почетные грамоты лучшим работникам библиотечной сети.

Великий русский художник Николай Рерих жил и творил в 1916–1918 годах в городе Сердоболе (ныне карельский город Сортавала), посещая и изучая при этом иные места и достопримечательности Карелии, в том числе город Петрозаводск и водопад Кивач. Относительно недолгий карельский период стал особенно плодотворным для художника. За это время Рерих создал около 200 уникальных картин – прекрасных образов Северного Приладожья, которые составили основу его выставочного пути по галереям скандинавских стран, Англии и Америки. В Карелии Рерих проявился как великий мастер исторического северного пейзажа, литератор, охранитель и соединитель национальных культур, в первую очередь России, Финляндии и Скандинавии. Исследователи отмечают недооцененность карельского периода жизни Рериха, по существу – его забвение. Это связано с тем, что революция отделила художника от России и помешала издать сборник созданных им в Карелии литературных и публицистических работ. Основная же часть картин, написанных Рерихом в Карелии и перевезенных в США, оказалась разбросанной по разным музейным и частным собраниям мира.

– Рерих заслужил наше благодарное желание достойно сохранить и представить людям его наследие в Карелии как национальное достояние России и мира, – сказала руководитель Карельского центра Николая Рериха Лилиана Жохова.

На выставке среди экспозиционных материалов представлены уникальные экспонаты восточной коллекции и картина Николая Рериха «Тибет» из фондов Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов.