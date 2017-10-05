Карельские герои вошли в «сказочный» список России

Карельские бренды — зимний фестиваль «Олонецкие игры Дедов Морозов», «Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко» и «Карельское поместье Деда Халла» — включены в реестр федерального проекта «Сказочная Россия». Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии. Участие в проекте поможет продвигать карельские турбренды и повысит их узнаваемость в России и за рубежом, надеются власти.

Федеральный проект «Сказочная Россия» стартовал в 2012 году. Его цель – создать единый список всех сказочных персонажей страны, чтобы потом разработать туристические маршруты и программы. Благодаря проекту в сфере туризма появляются новые события, основанные на историческом наследии страны – сказках, былинах и легендах.